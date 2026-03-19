Contrario a la idea de que ahora no podrán pedirte el RFC verbalmente, el SAT aclaró que “no es un requisito obligatorio” presentar la Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura electrónica. En ese sentido, el SAT y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, precisaron que los contribuyentes pueden proporcionar sus datos sin documentos, ya que “basta con proporcionar tus datos fiscales”, sin que el emisor condicione el trámite a la entrega de la constancia. Incluso, el SAT advirtió que quien exija este documento incurre en infracción, pues “condicionar la emisión de CFDI” puede derivar en multas económicas importantes, afectando a comercios y prestadores de servicios. En la práctica, no hay un nuevo requisito para los contribuyentes, sino una aclaración clave: los establecimientos no pueden obligarte a mostrar la Constancia de Situación Fiscal para facturarte. La obligación sigue siendo del emisor. Esto significa que puedes seguir proporcionando tus datos de forma verbal o por escrito, sin necesidad de entregar documentos adicionales, reforzando el derecho del consumidor a recibir su comprobante fiscal sin trabas. “Sabías que no pueden exigirte que proporciones tu Constancia de Situación Fiscal para emitirte un CFDI? La emisión de una factura no puede condicionarse; basta con proporcionar tus datos fiscales de forma verbal”, indicó Prodecon. El SAT establece claramente que solo se requieren los siguientes datos básicos: Estos datos pueden obtenerse incluso desde la Cédula de Datos Fiscales, sin necesidad de compartir información sensible adicional como domicilio completo o actividades económicas. El SAT fue enfático en que esta práctica indebida tiene consecuencias legales, ya que “se considera una infracción el condicionar la emisión de CFDI” a la entrega de la constancia o cédula fiscal. Además, la autoridad subrayó que la Constancia de Situación Fiscal contiene datos sensibles “relevantes únicamente para la o el contribuyente”, por lo que no debe ser solicitada de forma obligatoria para facturar.