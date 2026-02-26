El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en 2026 habrá una supervisión más estricta. Esto se debe al inicio de la política fiscal centrada en fortalecer la revisión mediante herramientas digitales y cruces electrónicos de datos que permiten detectar inconsistencias y posibles casos de evasión prácticamente en tiempo real. Actualmente, más de 70% de las auditorías federales se originan a partir del análisis de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) -facturas y comprobantes electrónicos- y bases de datos, según un informe especial de Hogan Lovells, firma internacional especializada en asesoría corporativa. El reporte señala que la estrategia del organismo apunta a una fiscalización más rigurosa de los contribuyentes. Por ello, se reforzaron mecanismos de control a través de tecnología y análisis masivo de información. De acuerdo con el organismo fiscal, el enfoque de este año implica mayores exigencias en la documentación, la trazabilidad de operaciones y la capacidad de respuesta ante requerimientos oficiales. La disponibilidad de datos en tiempo real y la solidez de los expedientes fiscales se convirtieron en factores determinantes para asegurar el cumplimiento normativo y la continuidad de las empresas. Jaime Espinosa de los Monteros, socio mercantil y financiero de Hogan Lovells, explicó que el nuevo modelo de fiscalización inmediata obliga a las compañías a contar con información completa, organizada y verificable, ya que los plazos de respuesta ante las autoridades son cada vez más reducidos. Frente a este escenario, recomendó adoptar una estrategia preventiva que refuerce los procesos internos de cumplimiento, garantice la correcta documentación de operaciones y contemple auditorías internas para anticipar posibles revisiones. En conclusión, la política tributaria de 2026 refleja una transición hacia un esquema más estructurado, donde la transparencia, la digitalización y el cumplimiento oportuno se consolidan como pilares fundamentales para la operación empresarial en México.