El funcionamiento del Poder Judicial de la Federación atraviesa una transformación que ya comenzó a generar impacto dentro del sistema de justicia. Aunque el objetivo central se mantiene, hay cambios estructurales que modifican la forma en que se toman decisiones clave. Durante años, la organización judicial concentró múltiples funciones en pocos órganos. Sin embargo, esto empezó a ser cuestionado por su complejidad operativa y la falta de especialización en áreas sensibles como la administración o la disciplina interna. Ahora, una nueva estructura redefine responsabilidades y abre paso a un modelo más segmentado. El cambio no es menor: afecta directamente a la Corte Suprema y a su rol dentro del sistema judicial. El nuevo esquema del Poder Judicial de la Federación implica una separación clara de funciones que antes estaban centralizadas. A partir de esta reorganización, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja de intervenir en tareas administrativas clave. Entre las funciones que ya no tendrá el Máximo Tribunal se encuentran la gestión del presupuesto, la administración de la carrera judicial, el control de recursos materiales y financieros, y la aplicación de sanciones administrativas. También deja de gestionar licencias del personal judicial y de brindar el servicio de defensoría pública. Estas tareas ahora pasan a organismos especializados como el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que busca mayor eficiencia y control. Con esta reforma, el Poder Judicial de la Federación adopta una estructura institucional más amplia y diferenciada. A los órganos tradicionales se suman nuevas entidades que absorben funciones específicas. Uno de los cambios más relevantes es el traspaso del Instituto Federal de Defensoría Pública, que antes dependía del Consejo de la Judicatura Federal y ahora queda bajo la órbita del Órgano de Administración Judicial. Esto garantiza que el servicio continúe siendo gratuito y con enfoque en derechos humanos. En este nuevo modelo, la Corte Suprema se enfoca exclusivamente en su función principal: interpretar la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Mientras tanto, otras áreas quedan distribuidas de la siguiente manera: La reorganización busca un sistema más claro, especializado y eficiente, sin alterar el objetivo central: garantizar el acceso a la justicia para todas las personas.