La discusión sobre la reforma agraria en Colombia volvió a generar tensión política luego de que sectores cercanos al Gobierno interpretaran que la Corte Suprema de Justicia estaba poniendo obstáculos al proyecto impulsado por la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el alto tribunal salió a aclarar públicamente su posición y aseguró que no se opone a la adjudicación de tierras ni pretende bloquear el proceso. El pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural se produjo después de varios cuestionamientos relacionados con las observaciones realizadas al proyecto de ley agraria. Los magistrados explicaron que sus reparos no están dirigidos contra la reforma en sí, sino sobre algunos procedimientos jurídicos y administrativos que podrían afectar derechos sobre propiedades rurales. La Corte sostuvo que su preocupación principal pasa por garantizar controles judiciales claros y especializados en casos donde existan decisiones que impacten directamente la propiedad de la tierra. El debate, según indicó la corporación, se centra en definir con precisión qué funciones corresponden a las entidades administrativas y cuáles deben permanecer bajo supervisión de jueces agrarios. La Corte Suprema explicó que nunca cuestionó la facultad de la Agencia Nacional de Tierras para adjudicar predios rurales ni manifestó oposición a la entrega de tierras contemplada dentro de la reforma agraria. El tribunal señaló que las críticas recientes surgieron por interpretaciones erróneas sobre las observaciones hechas al proyecto de ley que actualmente se discute en el país. En su pronunciamiento, la corporación remarcó que el foco del debate está en los procesos posteriores que podrían modificar, revertir o anular derechos relacionados con predios rurales. Según los magistrados, este tipo de decisiones no debería quedar únicamente en manos administrativas debido al impacto jurídico que pueden tener sobre campesinos, comunidades y propietarios. El alto tribunal considera que procesos como la recuperación de baldíos ocupados irregularmente, la reversión de tierras entregadas por el Estado o la revocatoria de adjudicaciones requieren intervención judicial especializada. La Corte argumentó que estas actuaciones afectan derechos consolidados y, por lo tanto, necesitan un control jurídico más amplio y oportuno. Los magistrados también advirtieron que algunas competencias podrían quedar ambiguas dentro del proyecto de ley. Por esa razón, solicitaron definir de manera expresa qué asuntos corresponderán al Consejo de Estado y cuáles quedarán bajo la jurisdicción agraria y rural, con el objetivo de evitar futuros conflictos entre tribunales y entidades públicas. La aclaración de la Corte busca reducir la tensión política generada tras las críticas de sectores oficialistas que interpretaron las observaciones como un freno a la reforma agraria. El tribunal insistió en que el objetivo de sus recomendaciones es fortalecer la seguridad jurídica y garantizar reglas claras para resolver disputas sobre tierras rurales. Además, la discusión pone nuevamente en el centro del debate la importancia de definir procedimientos transparentes en uno de los proyectos más sensibles del Gobierno de Petro. La reforma agraria es considerada una de las principales apuestas de la administración nacional para transformar el campo colombiano y redistribuir tierras, especialmente en regiones históricamente afectadas por conflictos y desigualdad.