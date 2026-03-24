La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció nuevos criterios para la admisión de la prueba de inspección en juicios laborales, al señalar que su propósito principal es facilitar el acceso a la verdad y proteger, especialmente, los derechos de los trabajadores. Recientemente, el Pleno del máximo tribunal determinó que las reglas para este tipo de prueba deben interpretarse con un enfoque flexible y práctico, en línea con los principios de realidad y simplicidad que caracterizan al derecho laboral. Este nuevo criterio surgió tras analizar una contradicción entre tribunales federales: uno exigía gran precisión en la descripción de la prueba, mientras que otro permitía que su objeto se entendiera a partir de los hechos o documentos señalados. En la resolución denominada Contradicción de Criterios 276/2025, pre que las imprecisiones al ofrecer la prueba no son motivo suficiente para rechazarla, salvo que sean tan graves que impidan llevarla a cabo. En caso de duda, debe privilegiarse su admisión, priorizando la solución del conflicto por encima de formalidades innecesarias, conforme a la Ley Federal del Trabajo. El tribunal indicó que la interpretación del artículo 827 de LFT debe alejarse de posturas rígidas. No es indispensable detallar cada elemento con total exactitud, siempre que se identifique de manera clara el hecho, lugar, documento o situación que se pretende acreditar. Con ello, la prueba de inspección se consolida como una herramienta clave para que los trabajadores puedan demostrar aspectos relevantes de su caso. En otra resolución, la SCJN también determinó que la firma autógrafa es suficiente para elegir el régimen de pensión en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, eliminando la obligación de incluir la huella digital. Este último criterio establece que la ausencia de este requisito no invalida la decisión del trabajador, siempre que exista una firma válida, lo que reduce formalismos y brinda mayor certeza jurídica a las personas afiliadas.