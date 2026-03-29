La última semana de marzo inicia de acuerdo a lo previsto en el calendario académico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la noticia más esperada por los alumnos del país: el comienzo de las vacaciones por Semana Santa. Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria darán comienzo a partir del lunes 30 de marzo al receso escolar previsto para esta última etapa del ciclo lectivo 2025-2026. Las clases quedarán suspendidas y los jóvenes no deberán regresar a las aulas hasta la fecha prevista por el organismo gubernamental. Cabe destacar que el calendario de la SEP prevé otras fechas sin actividades académicas antes del comienzo de las vacaciones de verano. Para mayor información se aconseja checar los siguientes detalles. En la previa del inicio de las vacaciones por Semana Santa, el pasado viernes 27 de marzo, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tuvieron una jornada sin clases por el desarrollo del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas sesiones se llevan a cabo el último viernes de cada mes y están destinadas a que docentes y directivos realicen trabajos de planeación, evaluación y análisis del avance académico de los estudiantes. Por esa razón, el alumnado no debe acudir a las aulas. De esta manera, y según lo previsto en el calendario de la SEP, las vacaciones por Semana Santa se encuentran previstas para dar inicio el lunes 30 de marzo. El receso tendrá una duración de dos semana, por lo que el alumnado mexicano no deberá regresar a las aulas hasta el lunes 13 de abril. En función del calendario correspondiente al ciclo lectivo 2025-2026 que difundió la SEP, aún se encuentran previstos varios descansos obligatorios para los alumnos del territorio azteca. Si bien restan una serie de feriados durante el corriente año, será solo uno de ellos el que coincidirá antes del inicio de las vacaciones de verano. Se trata del viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajador. La misma alcanza a toda la población mexicana, por lo que se considera un descanso obligatorio a nivel nacional. Por otro lado, los alumnos no deben olvidar de las jornadas de CTE restantes, como las del viernes 29 de mayo y viernes 26 de junio.