La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes la inauguración del tren suburbano que unirá el centro de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), poniendo fin a meses de espera para una obra que promete transformar la conectividad hacia la terminal aérea del norte del país. La fecha será el domingo 26 de abril día que quedará marcado en la agenda del transporte metropolitano de México. La ampliación del sistema suburbano correrá desde la estación Buenavista hasta el AIFA, extendiendo el recorrido que actualmente llega hasta Lechería. Con esta nueva ruta, los pasajeros podrán desplazarse desde el corazón capitalino hasta la terminal aérea en un solo trayecto ferroviario, sin necesidad de hacer transbordos en vehículos de otra modalidad. La extensión de la estación Lechería del Tren Suburbano hasta el AIFA tendrá una longitud de 23 kilómetros y seis estaciones intermedias. Por ahora, se estima que el recorrido desde Buenavista hasta el aeropuerto será de aproximadamente 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre cada tren. La conexión directa en tren representa un cambio significativo para quienes utilizan el AIFA, una terminal que desde su apertura enfrentó críticas por su difícil acceso desde la Ciudad de México. El nuevo servicio ofrecerá una alternativa de transporte masivo, ordenada y de menor costo frente a las opciones terrestres disponibles hasta ahora. El ramal de Lechería al AIFA contará con siete estaciones: Más allá de la inauguración del tren, la mandataria adelantó compromisos para el mes de mayo en Sonora. Durante su visita a esa entidad, informará a la ciudadanía sobre los acuerdos alcanzados para el saneamiento del Río Sonora, un tema pendiente que ha afectado a comunidades de la región durante años. En ese mismo recorrido, Sheinbaum presidirá la colocación de la primera piedra del Hospital General de Ures e informará sobre el inicio de la construcción de una planta potabilizadora, obras que forman parte de la agenda de infraestructura social del gobierno federal para el noroeste del país.