Las plataformas digitales de movilidad DiDi, inDrive y Uber, integrantes de Alianza In México, ya suman dos sesiones de diálogo con funcionarios de la Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Gobernación (SEGOB), así como de la Guardia Nacional (GN) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para construir una solución viable para la operación de todas las modalidades de movilidad en los aeropuertos del país. En la última sesión, el pasado miércoles 1 de abril, las autoridades coincidieron en la urgencia de contar con soluciones de corto plazo ante el incremento esperado en la demanda de movilidad terrestre durante el Mundial 2026; así como de largo plazo que permitan actualizar el marco regulatorio existente, según detalló Alianza In México. En una entrevista anterior con El Cronista, el director ejecutivo de Alianza In México, Guillermo Malpica, dijo que las apps de movilidad solicitan una solución que tome en cuenta la innovación. “Que tome en cuenta, de una manera moderna, lo que se están haciendo en otros países del mundo y que, al final del día, sea una solución de largo plazo, no solamente una solución para salir del apuro por el Mundial”, expresó. Durante la sesión también se destacó la importancia de conocer a la brevedad las soluciones específicas que se plantean para los aeropuertos estratégicos del Mundial, con el fin de asegurar su implementación oportuna y efectiva, en beneficio de todos los usuarios y turistas del país. Sobre todo porque, de las sedes mundialistas, solamente en México existe un conflicto que no permite que taxis concesionados del aeropuerto y apps de movilidad convivan de manera armoniosa para absorber la demanda que se estima será de alrededor de seis millones de turistas, según la Secretaría de Turismo. Con el fin de eliminar las fricciones entre el gremio de taxistas y los conductores de aplicaciones, hace unas semanas Uber ya anunció un acuerdo en lo individual a través de una alianza con la agrupación de taxis MX Taxi para que puedan recibir viajes a través de la plataforma tecnológica. Las empresas de movilidad que forman Alianza In México entregaron formalmente y por escrito los elementos mínimos que requieren estas soluciones, poniendo al centro a los usuarios y conductores para salvaguardar su seguridad y experiencia. Entre estos elementos mínimos estarían, por ejemplo, las condiciones de accesibilidad y seguridad para conductores y usuarios. Las autoridades aeroportuarias ya habían accedido a establecer un lugar para ascenso y descenso de pasajeros de apps de movilidad; sin embargo, para muchos usuarios es un lugar apartado de las terminales del aeropuerto, sobre todo para abordar. Alianza In México se ha dicho en la disposición de encontrar una solución que modernice el marco normativo del ecosistema de movilidad en los aeropuertos, en donde todas las alternativas para los usuarios estén debidamente integradas y en concordancia con la transformación digital que México y el mundo viven de manera permanente. La siguiente convocatoria de las autoridades está prevista para antes del 15 de abril de este año.