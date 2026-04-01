El AIFA amplía su red internacional con una nueva conexión directa a Bogotá, Colombia. Este anuncio marca un paso decisivo en la expansión de su oferta y conectividad hacia América Latina. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, (AIFA), cambia para siempre, en un nuevo comunicado, la terminal aérea presentó las nuevas rutas a uno de los destinos más esperados por millones de mexicanos. Con esta nueva ruta operada por Volaris, el AIFA consolida su posición como una de las terminales aéreas con mayor crecimiento en México. Los vuelos hacia Bogotá se realizarán los lunes, miércoles, viernes y domingos, fortaleciendo el intercambio turístico y comercial. Desde Santa Lucía, el AIFA busca consolidarse como un punto estratégico para los pasajeros tanto nacionales como internacionales. “AIFA continúa en expansión”, comunicó la institución a través de su cuenta oficial en X, al anunciar la nueva frecuencia con Volaris. El primer vuelo con destino a Bogotá se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2025, “contribuyendo a la proyección internacional de la terminal aérea como una de las de mayor crecimiento en México”, resaltó el comunicado oficial del aeropuerto. “Con esta ampliación de frecuencias internacionales, el AIFA reafirma su compromiso de fomentar el turismo, el comercio y los negocios”, se indicó en el comunicado. Esta nueva ruta facilitará el fortalecimiento de los lazos culturales entre México y América Latina. Los vuelos directos entre la Ciudad de México y Bogotá proporcionarán una experiencia cómoda, accesible y con altos estándares de servicio, bajo la promesa de la “Experiencia AIFA”. De este modo, el aeropuerto avanza hacia una expansión que transformará la movilidad aérea en México.