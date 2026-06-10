El jueves 11 de junio no será un día laboral ordinario en México. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto oficial que establece medidas excepcionales ante la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del año.

La disposición obliga a las dependencias federales a implementar la modalidad de trabajo a distancia, mientras que también se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.

La medida busca facilitar la organización y movilidad durante la apertura del Mundial 2026, que tendrá a México como una de sus sedes principales junto con Estados Unidos y Canadá.

Adiós a la oficina y a las aulas: esto es lo que el Gobierno decretó oficialmente para el 11 de junio

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que todas las dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México deberán operar bajo esquemas de home office o trabajo a distancia ese día. La medida no es una sugerencia: es una orden.

Pero no se queda ahí. El mismo decreto suspende oficialmente las clases en todos los niveles educativos de la Ciudad de México, desde preescolar hasta universidad, tanto en escuelas públicas como privadas que dependan de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El gobierno también lanzó una invitación formal al sector privado y social para que se sumen al esquema de teletrabajo en todas aquellas actividades administrativas que no sean consideradas esenciales.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto con medidas especiales para el 11 de junio por la apertura de la Copa Mundial FIFA 2026. Fuente: Shutterstock

Los únicos que sí tendrán que trabajar: estos servidores públicos no se salvan del día de partido

El home office tiene sus excepciones, y son claras. No todo burócrata podrá ver el partido desde el sofá. Quienes desempeñen funciones críticas o de primera línea deberán presentarse de manera presencial sin importar la fecha .

Entre los que no tienen excusa para faltar están el personal de salud, atención médica, emergencias sanitarias y protección civil. Tampoco podrán ausentarse quienes trabajen en seguridad nacional, seguridad pública, control migratorio y aduanas . Lo mismo aplica para quienes operan infraestructura crítica como transporte aéreo, terrestre y marítimo, telecomunicaciones, suministro de energía, combustibles y agua.

A esa lista se suma el personal directamente involucrado en la organización, seguridad y logística del propio Mundial 2026, así como quienes atiendan trámites de programas sociales que no puedan resolverse de forma remota.

El gobierno fue explícito en un punto más: todas estas medidas se cubrirán con el presupuesto ya aprobado para este año fiscal, sin un solo peso extra autorizado.

Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Estado de México aplicarán suspensiones o esquemas de trabajo remoto, mientras Morelos advirtió descuentos para quienes falten. EFE

Estado por estado: quién se sumó al decreto mundialista y quién amenaza con descontarle el sueldo a sus burócratas

La ola mundialista no se quedó en la Ciudad de México. Varios estados del país se alinearon rápidamente al decreto presidencial, aunque no todos tomaron la misma decisión.

Jalisco, una de las sedes del torneo, anunció por voz de su gobernador Pablo Lemus que se sumará a la suspensión de clases y actividades en el sector público, manteniendo activos únicamente los servicios esenciales y de emergencia. Michoacán siguió el mismo camino: la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, confirmó que los estudiantes de todos los niveles tendrán el día libre para disfrutar la inauguración en familia. Estado de México también decretó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, en línea con las medidas de movilidad previstas para la zona metropolitana.

El Poder Judicial no se quedó atrás. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló su sesión pública del día, declaró la jornada como inhábil y suspendió todas las actividades presenciales, lo que significa que tampoco correrán los plazos legales. El Consejo de la Judicatura Federal hizo lo propio en las entidades sede del torneo, priorizando el trabajo a distancia en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El Congreso federal también se acomodó al calendario mundialista. El Senado suspendió todas sus labores presenciales y migró al teletrabajo, mientras que la Cámara de Diputados implementó un esquema de guardias mínimas en San Lázaro, con la mayoría de su personal operando desde casa.