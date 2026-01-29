La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo pláticas con Banxico para aumentar los créditos a las empresas. Foto: Saúl López Escorcia/Presidencia

En su conferencia mañanera de este miércoles 28, Claudia Sheinbaum reveló que en su reunión con la cúpula de Banxico y los principales banqueros del país fijó una meta explícita: elevar el crédito a empresas desde niveles cercanos a 35% del PIB hacia 30% como piso en el corto plazo y acercarse al rango de 40–50% que ya registran otras economías latinoamericanas, como Colombia.

La presidenta pidió a la banca flexibilizar los requisitos que hoy dejan fuera a miles de medianas empresas, subrayó que las tasas de interés seguirán siendo decisión autónoma del banco central y ligó este esfuerzo a una agenda de digitalización de pagos para ampliar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo.

“Que los requisitos para los créditos no sean tantos, porque las medianas empresas no tienen acceso por la cantidad de requisitos que se les solicita”, señaló la presidenta. Sobre las tasas “es una decisión autónoma del Banco de México”.

“Hay países en Latinoamérica, Colombia por ejemplo, que para ciertos créditos dan tasas altas, pero dan más créditos. ¿Qué dan los bancos colombianos que no dan los mexicanos? Menores requisitos.” Realmente se refiere a la proporción de créditos respecto al Producto Interno Bruto de cada país, donde Colombia da cerca del 40% de su PIB en créditos a empresas.

En contraste, durante el tercer trimestre de 2025, en México se tuvo 24.9% del PIB en financiamiento para el sector no financiero, según Banxico.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que se firmó un acuerdo durante la convención bancaria del año pasado para incrementar los créditos a empresas. “Ha aumentado un punto el porcentaje de crédito que otorga la banca comercial.”

La mandataria señaló que próximamente, producto de la plática de ayer, Nafin hará “una serie de anuncios” sobre los créditos a empresas.

La meta de este año es crecer “por lo menos dos puntos” más. Señaló que el objetivo a fin de sexenio es llegar a crecer al 30% del PIB para créditos a empresas.

En este contexto, la Asociación Bancaria de México firmó un acuerdo con Coparmex este 15 de enero para capacitar a las empresas micro, pequeñas y medianas (mipymes) para que accedan a más créditos.