Revolut es una fintech británica que se está expandiendo en otras regiones (Fuente: archivo).

En esta noticia Revolut llega a México

La decisión de Revolut de iniciar operaciones en México como banco (su primera incursión fuera de Europa) respondió a una estrategia de largo plazo alineada con el Plan México, con la expectativa de ampliar la inclusión financiera, reducir el costo de las remesas y sumar a más de 20 millones de personas al sistema financiero, afirmó Susannah Goshko, embajadora británica en México.

Durante el lanzamiento oficial de la fintech en la Residencia Británica, la diplomática destacó que México se convirtió en el país número 40 donde opera Revolut y el primero fuera del continente europeo en el que la firma funcionó como banco, una decisión que reflejó la confianza del Reino Unido en el potencial económico del país y en su ecosistema fintech.

“No es casualidad, es una decisión estratégica y un compromiso de largo plazo. En su expansión, Revolut ha elegido a México como punto clave para su siguiente etapa de crecimiento”, señaló Goshko ante representantes del sector financiero.

La embajadora subrayó que la operación de Revolut en México se alineó con los objetivos del Plan México para cerrar brechas, acelerar la digitalización y fortalecer la economía de los hogares.

“Un avance alineado con el Plan México para cerrar brechas, acelerar la digitalización y fortalecer la economía de los hogares”, afirmó.

Goshko añadió que el ecosistema fintech del Reino Unido se consolidó a partir de la convergencia entre regulación de vanguardia, innovación constante y confianza institucional, un modelo que hoy buscó profundizar su cooperación con México.

Detalló que el sector financiero británico aportó 270 mil millones de libras a la economía, equivalente al 12% del PIB, y concentró el 44% de las fintech europeas.

Desde la Embajada Británica, dijo, el acompañamiento a Revolut se dio desde el inicio del proceso, bajo la convicción de que una cooperación económica abierta y con reglas claras fortaleció los mercados y generó beneficios mutuos.

“Este lanzamiento no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa”, puntualizó.

Revolut llega a México

Juan Miguel Guerra Dávila, CEO de Revolut en México, presentó formalmente al banco en el país y destacó que la institución inició operaciones con una capitalización de u$s100 millones, el doble del mínimo regulatorio exigido.

El directivo explicó que Revolut llegó al mercado mexicano con una estrategia enfocada en solidez financiera, innovación y conectividad global, respaldada por calificaciones de HR Ratings (AAA) y S&P (mxA+).

Entre los ejes de su propuesta en México, Guerra Dávila resaltó los rendimientos competitivos en cuentas personales sin plazos forzosos, la posibilidad de gestionar cerca de 30 divisas y realizar transferencias instantáneas gratuitas entre usuarios de Revolut en 39 países.

A ello se sumaron planes premium con tarjetas metálicas, acceso a salas VIP en aeropuertos y un sistema de recompensas diseñado para viajeros frecuentes, como parte de la estrategia del banco para posicionarse en el mercado mexicano.

La llegada de Revolut se dio en un contexto de mayor integración económica entre México y el Reino Unido, impulsada por la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que redujo aranceles y fortaleció el atractivo del país para nuevas inversiones, particularmente en servicios financieros.