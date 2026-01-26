El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido un comunicado dirigido a todos los cuentahabientes de México con el objetivo de desterrar uno de los rumores más fuertes del ámbito.

El organismo recaudador publicó una tarjeta informativa en la que llevó tranquilidad a los clientes financieros del país, como los de BBVA México, Banco Azteca o Santander , en lo que concierne al futuro de sus cuentas.

Alerta del SAT: ¿hará un congelamiento masivo de cuentas?

El SAT emite periódicamente misivas a través de sus canales oficiales de comunicación, a partir de los cuales busca mantener informados a los contribuyentes no sólo acerca de sus derechos sino también de sus obligaciones.

El SAT desterró el rumor más temido por los contribuyentes con cuentas bancarias. (Foto: Archivo)

Además, se vuelve una vía de comunicación fundamental para desmentir cualquier tipo de rumor que pueda afectar a los habitantes del territorio azteca en sus finanzas diarias.

Respecto a esta última cuestión, el SAT fue tajante. En los últimos días desterró por completo la versión que circuló en distintos medios de comunicación sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias.

“Es totalmente falso que esta institución cuente con una ‘atribución extraordinaria’ para llevar a cabo un bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco”, informó el SAT.

Al respecto, el SAT advierte que no incrementa sus fiscalizaciones en el mes de enero, ni mucho menos de manera arbitraria. En esta línea, aclaró que tampoco realiza bloqueos inmediatos de cuentas de usuarios con supuestos incumplimientos fiscales o irregularidades en movimientos bancarios.

Comunicado del SAT: en qué casos aplica multas

En otro orden de acontecimientos, el SAT confirmó a través de su portal oficial que los contribuyentes mexicanos podrían recibir sanciones si se ven inmersos en determinadas circunstancias.

Concretamente, el organismo recaudador envió una advertencia dirigida a quienes emiten facturas y solicitan un tipo de documento que contiene información sensible y personal. En este contexto, el SAT recordó que su uso tiene límites claros y que forzar su entrega puede derivar en una multa elevada.

Las sanciones se aplicarán a quienes condicionen a otros contribuyentes a presentar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para emitir una factura electrónica o CFDI.

A pesar de ser uno de los documentos más importantes para las personas físicas, no es un requisito obligatorio para realizar este tipo de gestión.

Cuando un emisor condiciona la facturación a la entrega de este documento, incurre en una infracción fiscal prevista en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. La sanción por esta práctica no es menor. La multa establecida va de 21,420 pesos a 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.