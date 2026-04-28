El trámite de la licencia de conducir permanente es uno de los más ansiados por los ciudadanos mexicanos que buscan evitar atravesar por constantes gestiones para obtener su permiso de circulación. Sin embargo, las autoridades de la Capital mantienen actualizada la lista de habitantes a los que ya no se les renueva el carnet. A la hora de iniciar el proceso de solicitud de este documento, algunos automovilistas deberán checar si reúnen las condiciones para obtenerlos ya que existen algunos casos en los que el Gobierno no permite llevar a cabo el proceso de renovación. Checa todos los detalles correspondientes a requisitos, tarifa para obtener el documento y lista de conductores que ya no podrán obtener este tipo de permiso para circular en Ciudad de México (CDMX). El trámite de la licencia de conducir permanente tiene un costo para los mexicanos habitantes de CDMX y Edomex de 1,500 pesos. La solicitud se podrá llevar a cabo en todos los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y en otros puntos de la ciudad, dependiendo de la demanda. Las autoridades de Ciudad de México (CDMX) y Semovi establecen una serie de requisitos para todos aquellos conductores que busquen obtener la licencia permanente y así evitar atravesar por constantes gestiones. Entre las condiciones que se establecen, figuran: Identificación oficial vigente con fotografía.CURP.Comprobante de pago del trámite para reposición de licencia para conducir permanente.Comprobante de domicilio de la CDMX. Tiene que ser reciente y no puede ser mayor a tres meses de antigüedad. Para evitar hacer filas, los conductores podrán ingresar a la plataforma Llave CDMX y realizar todas las gestiones correspondientes allí. En este aspecto, se deberá seguir un sencillo procedimiento. Crear o ingresar a la cuenta en Llave CDMX. Para ello, deberán acceder a la plataforma en su sitio web y vincular la cuenta descargando la App CDMX.Verificar la licencia actual. Una vez dentro de la app, seleccionar “Documentos digitales” y verificar que esté incorporada en la base la licencia.Iniciar el trámite. Ingresar al sitio de licencias permanentes con el usuario y contraseña de Llave CDMX. Una vez dentro, elegir una de las siguientes opciones: “Ya tengo la Licencia Tipo A y quiero la permanente”, “Nunca he tramitado la Licencia Tipo A” o “Ya tengo una línea de captura pagada”.Descargar tu licencia digital: Una vez completado el proceso, obtendrás tu licencia permanente válida de forma digital.Para obtener el plástico físico: Agenda una cita en el portal de Llave CDMX y acude al módulo correspondiente. Cabe destacar que quienes tramiten por primera vez la licencia Tipo A, deberán atravesar por una instancia de prueba teórica basada en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito. El procedimiento incluye: Seleccionar la opción “Evaluación de Licencia Permanente”.Descargar la guía de estudio proporcionada en el enlace. Las autoridades de México establecen ciertos criterios a la hora de elegir a qué ciudadanos les permiten llevan a cabo el proceso de renovación de la licencia conducir permanente. Dentro de sus condiciones, estipula que quienes se encuentren atravesados por alguno de los siguientes contextos no tendrán posibilidad de obtener el permiso: Conductores que tengan sentencias por delitos viales.Conductores que hayan sido sancionados por el programa “Conduce sin alcohol”.