Para la mayoría de los trabajadores en México, retirarse antes de los 60 años parece complicado. No obstante, la normativa vigente contempla esquemas que permiten jubilarse desde los 55 años en casos muy específicos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No se trata de un cambio reciente ni de un nuevo beneficio, sino de disposiciones ya existentes. El punto clave es que el sistema de pensiones no es equitativo: la edad de retiro, los requisitos y el cálculo de la pensión varían según el instituto, el régimen bajo el cual se cotizó y la fecha en que comenzaron las aportaciones. Conoce las condiciones para retirarse antes de los 60 años y sácale provecho al apoyo económico, en caso de cumplir con las condiciones impuestas a nivel nacional. En general, tanto el IMSS como el ISSSTE fijan la edad de jubilación entre los 60 y 65 años. Sin embargo, existen excepciones legales que permiten el retiro anticipado a los 55, siempre que se cumplan condiciones muy específicas. Es importante subrayar que esta opción no es automática ni aplica para todos. Solo está disponible para quienes pertenecen a determinados regímenes de pensión, por lo que las autoridades recomiendan verificar bajo qué esquema se cotiza antes de generar expectativas. En este caso, el retiro a los 55 años solo es posible para quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73). Este régimen corresponde a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que no se trasladaron al sistema de cuentas individuales. A diferencia de la pensión por cesantía en edad avanzada, que inicia a los 60 años, esta alternativa implica anticipar el retiro y, en consecuencia, aceptar ciertas condiciones económicas. En el ISSSTE, la jubilación a los 55 años está disponible únicamente para quienes permanecen en el Régimen del Décimo Transitorio, es decir, el esquema anterior a las Afores. En este caso, los requisitos son: En el IMSS, jubilarse a los 55 años implica una reducción permanente en el pago, ya que se adelanta respecto a la edad legal. El porcentaje de disminución depende del tiempo que falte para cumplir 60 o 65 años, lo que puede representar una diferencia considerable en el ingreso mensual. En cambio, bajo el Régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE, la pensión se calcula con base en el sueldo básico promedio del último año trabajado y no contempla penalizaciones por edad, siempre que se cumplan los años de servicio requeridos.