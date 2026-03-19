Además de los cierres en distintas estaciones por las obras de modernización rumbo al Mundial 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán, en la Ciudad de México (CDMX), permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso. De acuerdo con la dependencia, esta estación de la Línea 2 -que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña- suspenderá sus operaciones de manera temporal. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados y optar por rutas alternas. Como opciones para llegar a la zona centro, el Metro sugirió utilizar estaciones cercanas, entre ellas: Cada una de estas alternativas permitirán a los usuarios movilizarse mientras se mantenga el cierre de la estación. La rehabilitación de la Línea 2 del Metro estará concluida antes del inicio del Mundial 2026, es decir, previo al mes de junio. Desde el STC Metro informan que el propósito es garantizar un servicio eficiente para miles de usuarios, tanto nacionales como extranjeros, mediante mejoras en estaciones estratégicas y la modernización de la infraestructura y los trenes. Los trabajos se concentran principalmente en puntos clave de la ruta vinculada al evento deportivo, con obras previstas en estaciones como Tasqueña y Auditorio. Además, se contempla la intervención en sistemas hidráulicos, equipos contra incendios, vías, balasto y durmientes, así como la actualización de trenes. El objetivo central es mejorar la seguridad y elevar la calidad del servicio, de cara a la alta demanda que se espera durante la competencia internacional.