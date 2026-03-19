A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció cambios en su operación, particularmente en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña. El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó a través de redes sociales que algunas estaciones dejarán de brindar servicio de forma temporal e incluso indefinida. De acuerdo con el aviso, Chabacano, Viaducto y San Antonio Abad no operarán en determinadas fechas debido a trabajos de mantenimiento. Es importante destacar que los trabajos en la Línea 2 comenzaron desde enero y, hasta el momento, no hay una fecha confirmada para la normalización total del servicio. La estación San Antonio Abad permanecerá cerrada por tiempo indefinido, por lo que los trenes no realizarán paradas para ascenso ni descenso en ese punto. En el caso de Chabacano y Viaducto, su operación también tendrá ajustes en horarios, con cierres anticipados entre semana y suspensión de servicio los domingos. Ante este panorama, el Metro recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternas. Como medida de apoyo, se habilitará transporte gratuito mediante unidades de RTP para cubrir el trayecto entre las estaciones afectadas. El Gobierno inició diversos proyectos de infraestructura en el sur de la capital con el fin de mejorar la movilidad, los espacios recreativos y la accesibilidad, como parte de la preparación para la Copa Mundial 2026. No obstante, a poco más de dos meses del arranque del torneo, varias obras clave aún continúan en desarrollo. Entre ellas se encuentran las intervenciones en: En este contexto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que los trabajos en curso estarán concluidos antes del inicio del Mundial 2026, aunque no detalló el porcentaje de avance de cada proyecto.