El Gobierno de la Ciudad de México inició un proceso de modernización en los accesos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mediante la instalación de puertas automáticas que reemplazan a los torniquetes tradicionales. La primera estación en operar con este nuevo sistema fue Tasqueña, correspondiente a la Línea 2, donde comenzó a funcionar el 28 de noviembre de 2025. Conoce los detalles de esta iniciativa y viaja en el nuevo sistema de transporte público capitalino. El director general del Metro, Adrián Ruvalcaba, informó a través de su cuenta en X que la medida forma parte de una estrategia gradual que se extenderá a otras estaciones durante los próximos meses. Explicó que las nuevas puertas, conocidas como flapper gate, buscan agilizar el flujo de pasajeros y mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad y de talla baja, en línea con los compromisos recientes del gobierno capitalino. Con este sistema, los usuarios del Metro CDMX deberán seguir un proceso distinto al de los torniquetes tradicionales: El STC señaló que forzar las puertas puede dañar el mecanismo, por lo que pidió a los usuarios respetar las indicaciones para asegurar su correcto funcionamiento. Las autoridades señalaron que la instalación de estas puertas ayudará a disminuir las aglomeraciones que suelen formarse en los torniquetes convencionales. Además, permitirá un acceso más rápido, ordenado y accesible para distintos tipos de usuarios. Esta renovación forma parte del programa de actualización tecnológica del Metro capitalino, el cual continuará implementándose en diferentes estaciones durante los próximos meses.