Este martes, 19 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.1834 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.15%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.21 pesos y un mínimo de 20.15 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.17% y en el último año acumula una baja de -7.27%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días, el euro mostró alta volatilidad: tras un inicio con altibajos, encadenó cuatro jornadas de caídas y luego rebotó tres días seguidos, cerrando el periodo aproximadamente sin cambios.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.16%, es menor que la volatilidad anual del 6.13%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, reflejando un incremento en comparación con los días anteriores. Durante los últimos tres días, el valor de la moneda ha ido en ascenso, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado.

Esto se traduce en un ambiente favorable para los inversores y comerciantes, quienes pueden beneficiarse de la apreciación del Euro. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.