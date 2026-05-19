La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.65 en la sesión de cierre de mercados del martes, 19 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.29% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En el mercado, el Dólar canadiense registró un avance semanal de 0.95%, pero en el último año acumula una variación de -6.43%, señalando recuperación reciente dentro de una tendencia de fondo bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó caídas y subidas al inicio y ganó tracción después, sumando 6 avances y 4 retrocesos, sin jornadas planas y con un cierre de tono alcista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 7.61%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un cambio que ha alcanzado un aumento en los últimos dos días. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Ante esta tendencia, es posible que la estabilidad económica y factores como la percepción del mercado estén impulsando el valor del Dólar canadiense, lo que podría atraer a más inversores a considerar esta moneda en sus transacciones.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.