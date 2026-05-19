Sanofi invertirá en México 665 millones de pesos en investigación clínica en el 2026, con una proyección de crecimiento sostenido hacia los próximos años, dio a conocer la compañía en el marco del Día Internacional de los Estudios Clínicos, que se conmemora el 20 de may​o.

Actualmente, tiene más de 70 estudios activos en áreas como inmunología, respiratorio, dermatología, enfermedades raras, hematología, sistema nervioso central, oncología y vacunas.

La compañía aseguró que la incorporación de inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de tratamientos y vacunas está redefiniendo los tiempos de la investigación clínica a nivel global y también en México. Hoy, procesos que históricamente podían extenderse más de siete años logran completarse en aproximadamente cinco, lo que representa una reducción cercana al 33% en los plazos totales y abre una oportunidad clave: que los pacientes accedan antes a nuevas terapias.

De acuerdo con Sanofi, la implementación de estas herramientas les permitió reducir a la mitad el tiempo de diseño de los estudios (de 12 a 6 meses), acortar significativamente el reclutamiento de pacientes (de 18 a 10 meses), optimizar el análisis de datos (de 12 a 8 meses), identificar con mayor precisión qué pacientes se beneficiarán más, y mejorar el perfil de seguridad, entre otros avances.

“Esta tecnología no solo reduce significativamente los tiempos de desarrollo, sino que eleva los estándares de calidad en investigación y nos permite incorporar poblaciones más representativas de la diversidad de nuestras comunidades mexicanas”, señaló Paulina Liceaga, directora de la Unidad de Estudios Clínicos de Sanofi México.