Sanofi invertirá en México 665 millones de pesos en investigación clínica en el 2026, con una proyección de crecimiento sostenido hacia los próximos años, dio a conocer la compañía en el marco del Día Internacional de los Estudios Clínicos, que se conmemora el 20 de mayo.
Actualmente, tiene más de 70 estudios activos en áreas como inmunología, respiratorio, dermatología, enfermedades raras, hematología, sistema nervioso central, oncología y vacunas.
La compañía aseguró que la incorporación de inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de tratamientos y vacunas está redefiniendo los tiempos de la investigación clínica a nivel global y también en México. Hoy, procesos que históricamente podían extenderse más de siete años logran completarse en aproximadamente cinco, lo que representa una reducción cercana al 33% en los plazos totales y abre una oportunidad clave: que los pacientes accedan antes a nuevas terapias.
De acuerdo con Sanofi, la implementación de estas herramientas les permitió reducir a la mitad el tiempo de diseño de los estudios (de 12 a 6 meses), acortar significativamente el reclutamiento de pacientes (de 18 a 10 meses), optimizar el análisis de datos (de 12 a 8 meses), identificar con mayor precisión qué pacientes se beneficiarán más, y mejorar el perfil de seguridad, entre otros avances.
“Esta tecnología no solo reduce significativamente los tiempos de desarrollo, sino que eleva los estándares de calidad en investigación y nos permite incorporar poblaciones más representativas de la diversidad de nuestras comunidades mexicanas”, señaló Paulina Liceaga, directora de la Unidad de Estudios Clínicos de Sanofi México.