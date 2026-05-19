Durante el cierre de mercados de este martes, 19 de mayo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.4, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.65% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.41 pesos y un mínimo de 17.26 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.28%, pero en el último año registra una variación de -8.61%, lo que indica un repunte reciente en un contexto anual de caída.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar alternó caídas y subidas; tras dos alzas consecutivas vinieron dos bajas y un rebote final, con un balance acumulado casi plano.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue del 6.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 7.63%.

Hoy, la cotización del Dólar mantiene una tendencia positiva, marcando un aumento continuo respecto a los días anteriores, donde el dato 1 se sitúa en un valor positivo. Esto indica una creciente confianza en la moneda, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas.

Sin embargo, esta tendencia alcista no debe ser considerada de manera aislada, ya que factores económicos globales y locales podrían influir en su sostenibilidad a largo plazo.

El análisis sugiere que, aunque la tendencia sea positiva hoy, es fundamental monitorear las variables económicas que podrían afectar su comportamiento en el futuro.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.