La Ciudad de México ha realizado un avance significativo hacia la digitalización de su sistema de transporte público. A partir de este momento, todos los usuarios que deseen utilizar el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Trolebús Elevado o el Tren Interurbano México-Toluca deberán poseer obligatoriamente un documento específico: la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Sin este documento, el acceso a dichos servicios estará completamente restringido. El Servicio de Transportes Eléctricos recordó que la Tarjeta de Movilidad Integrada es esencial no solo para acceder al transporte público, sino también para llevar a cabo recargas y resolver inconvenientes en caso de fallas. Sin este documento, ya sea en formato físico o digital, los usuarios no podrán abordar ninguno de los sistemas integrados de la capital. La implementación de esta medida abarca prácticamente toda la red de transporte masivo de la ciudad. Únicamente el sistema RTP queda fuera por el momento, aunque se prevé su incorporación en un futuro cercano. Esta iniciativa tiene como objetivo unificar el acceso a todos los medios de transporte bajo un único sistema de pago, lo que facilitará los traslados diarios de millones de personas. La incorporación de la Tarjeta Virtual MI a través de la App CDMX es la novedad más relevante. Esta opción digital, accesible para usuarios de dispositivos Android y Huawei que dispongan de tecnología NFC, reemplaza el formato físico y facilita el pago sin contacto en diversos sistemas de transporte de la ciudad. Esta alternativa representa un avance significativo en la modernización de los métodos de pago, promoviendo la eficiencia y la comodidad para los usuarios. Es relevante señalar que la aplicación también permite la recarga de saldo a través de CoDi o tarjetas bancarias. Es importante mencionar que la integración con dispositivos iPhone aún no está disponible, aunque las autoridades locales informan que trabajan para sumar esta compatibilidad próximamente. En caso de presentar problemas con la compra o recarga de tu Tarjeta MI, puedes acudir a los Centros de Atención al Usuario (CAU), donde el personal brinda apoyo directo. Para levantar un reporte efectivo, es necesario contar con información específica: la fecha y hora de la compra o recarga, el número de la máquina donde se realizó, la estación y línea del sistema de transporte, tu Tarjeta MI y, de ser posible, el ticket emitido por la máquina. Las autoridades recomendaron ubicar el CAU más cercano antes de viajar y cuidar la Tarjeta MI como un documento esencial. Su extravío o daño podría impedir completamente el acceso al transporte público, afectando seriamente los traslados diarios en la capital.