En esta noticia Sustitución de importaciones

General Motors anunció que de aquí a 2030 dejará de importar aproximadamente 80 mil unidades que se consumen en el mercado mexicano, a través de un programa que implica la inversión de u$s 1,000 millones con el objetivo de producir el modelo Groove y el Aveo en México para el mercado nacional.

En un anuncio realizado desde la planta de la empresa el Toluca, Estado de México, Francisco Garza, CEO de GM en México, anunció que a partir del año entrante el modelo Groove se armará en México y, posteriormente, iniciarán con la fabricación del Aveo, en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila.

Complejo de GM en Ramos Arizpe, Coahuila. Cortesía GM

El directivo mencionó que la producción de estas unidades se destinarán exclusivamente para el mercado mexicano y añadió que el Aveo es el auto más vendido del país.

“Este proyecto forma parte del anuncio de inversión de u$s 1,000 millones hecho en enero, un proyecto concebido en México para México, fortalece la industria nacional, aprovecha la capacidad instalada del país y contribuye a reducir la dependencia del exterior, impulsando el desarrollo sostenible”, dijo.

Además, señaló que con este cambio de paradigma, México superará en 10% la meta de incrementar la producción de autos para el mercado nacional hacia 2030, establecido entre la empresa y el Gobierno Federal.

Sustitución de importaciones

En su participación, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, precisó que los 80 mil autos que se producirán para el mercado mexicano, significan dejar de importar la misma cantidad de vehículos desde Asia.

“Esos 80 mil vehículos significan un impacto muy grande para que GM conserve, mantenga y pueda crecer en nuestro país su plataforma manufacturera, proteger los empleos, las plantas, y va a significar un costo y una inversión, porque era más barato producirlo en otro lado”, comentó.

En este sentido, reconoció las decisiones de la CEO global de GM, Mary Barra, quien optó por invertir en México para incrementar la producción de la empresa para el mercado local, pues resulta más barato producirlo en el extranjero.

Además de la sustitución de importaciones, Ebrard añadió que la cadena de proveeduría también se verá beneficiada, pues estas unidades tendrán cada vez más componentes hechos en México.

Abundó que General Motors tiene 200 mil empleos vinculados en México en empresas proveedoras.