El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal contempla ciertas normas y conductas que podrían dejarte fuera de la licencia de conducir, así como también podrían ser motivo de multas en la vía pública. Por ello, se sugiere prestar atención al normamento vigente a nivel nacional.

Aunque en algunos municipios existan reglas más flexibles, esas excepciones dejan de tener validez en vías federales. Incumplir con ellas no solo podrían derivar en multas, ya que el principal problema sigue siendo el riesgo de sufrir lesiones graves en caso de accidente.

Conocer la normativa antes de viajar no solo ayuda a evitar infracciones, sino también a garantizar trayectos más seguros para cada uno de los pasajeros.

¿Se puede viajar en la parte trasera de una camioneta?

Quienes viajen en la parte trasera de una camioneta pickup deben tener en cuenta que esta acción representar una infracción federal y, además, un importante riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Hoy en día sigue siendo una práctica frecuente en distintas zonas de México, especialmente en comunidades rurales, recorridos cortos o traslados familiares.

Según el reglamento, transportar personas en áreas destinadas a carga está prohibido cuando se circula por vías federales. La disposición también está respaldada por el esquema oficial de sanciones calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La norma no depende de la distancia recorrida ni de la velocidad del vehículo. Desde el momento en que una pickup ingresa a una carretera federal, los pasajeros deben viajar únicamente en los asientos habilitados y utilizando cinturones de seguridad.

Detalles del Reglamento de Tránsito en México

El artículo 70 del reglamento federal señala que ningún vehículo puede transportar más personas de las que permiten sus asientos diseñados, además de prohibir pasajeros en espacios destinados para carga.

Esto incluye:

La batea de camionetas pickup

Áreas acondicionadas para mercancía

Espacios sin asientos ni sistemas de seguridad

La restricción aplica incluso si las personas van sentadas o si el recorrido es breve.

¿Cuánto puede costar la multa de tránsito?

En este caso, la sanción contemplada para quienes viajen en la parte trasera de la camioneta va de 20 a 25 UMAs.

Con el valor actual de la UMA, la multa puede oscilar aproximadamente entre:

2,346 pesos

2,932 pesos

La cantidad final depende del criterio de la autoridad que aplique la infracción, aunque la falta sí está prevista dentro de la normativa federal.

Recomendaciones antes de salir a carretera

Para evitar multas y reducir riesgos, las autoridades recomiendan:

Transportar solo el número de pasajeros permitido

Utilizar siempre asientos y cinturones de seguridad

No usar la batea como espacio para personas

Conocer las diferencias entre reglamentos municipales y federales

Evitar conductas peligrosas durante el trayecto

Especialistas en seguridad vial señalan que incluso accidentes a velocidades moderadas pueden provocar lesiones graves o mortales cuando los pasajeros viajan fuera del área diseñada para personas.