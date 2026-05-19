Los conductores con antecedente reciente de licencia de conducir en la Ciudad de México serán los únicos que podrán imprimir su plástico permanente sin pagar un peso adicional. El beneficio aplica para quienes concluyan exitosamente el trámite digital y obtengan la versión electrónica autorizada por la Semovi.

La Secretaría de Movilidad capitalina informó que la impresión del plástico permanecerá disponible hasta diciembre de 2026 sin costo extra. Sin embargo, los solicitantes deberán contar con biométricos actualizados y no tener adeudos pendientes para completar el proceso completamente en línea desde casa.

Licencia de conducir digital: cómo tramitarla desde tu celular y en qué estados aplica (foto: archivo).

Así puedes realizar el trámite digital en CDMX

Las personas interesadas deberán ingresar con su cuenta Llave CDMX Expediente para comenzar el procedimiento digital. Después tendrán que seleccionar la opción “Nuevo trámite” y elegir si realizarán el pago correspondiente directamente en línea o mediante una línea oficial de captura.

Durante el proceso, los usuarios deberán cargar una identificación oficial vigente, un comprobante de no adeudos y el certificado del curso teórico de conducción.

Las autoridades capitalinas recomendaron verificar previamente los biométricos registrados, ya que este requisito permitirá concluir el trámite digital sin acudir presencialmente.

Tener antecedente reciente de licencia en CDMX.

Contar con biométricos actualizados.

No registrar adeudos pendientes.

Presentar identificación oficial y certificado del curso teórico.

Qué debes saber antes de solicitar la licencia permanente

Las autoridades capitalinas indicaron que el pago del trámite podría reflejarse en un plazo máximo de 72 horas. Una vez validada la operación, la constancia oficial con el nuevo número de licencia será enviada automáticamente al correo electrónico registrado por cada solicitante.

Trámite de la licencia permanente ditigital SEMOVI

Los capitalinos que tramiten por primera vez la licencia permanente deberán generar una cita presencial para tomar el curso teórico de conducción. Después de acreditar esa capacitación, podrán continuar el procedimiento correspondiente y cargar los documentos solicitados mediante la plataforma oficial de Llave CDMX.

La Semovi recordó que la licencia permanente digital tendrá la misma validez que el documento obtenido de manera presencial.

Por otra parte, quienes concluyan el trámite exitosamente podrán descargar la constancia desde su cuenta Llave CDMX Expediente y conservarla como respaldo oficial autorizado.