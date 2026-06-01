El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto mediante el cual se declara de utilidad pública y se autoriza la ocupación temporal inmediata de más de 110,000 metros cuadrados para la construcción del Tren Interurbano AIFA-Pachuca.

La disposición contempla la intervención de 99 predios privados ubicados en Hidalgo y el Estado de México, como parte del proyecto ferroviario promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que los propietarios recibirán indemnización. El decreto también establece que también podrán impugnar judicialmente el monto dentro de un plazo de diez días hábiles; y solicitar la devolución o reparación del terreno si no es utilizado en un periodo de cinco años.

Ocupación temporal de terrenos para el proyecto ferroviario

El decreto señala que la ocupación abarcará una superficie de 110,296 metros cuadrados, destinados al desarrollo de infraestructura y vías del Tren AIFA-Pachuca.

Los inmuebles involucrados se encuentran distribuidos en ocho municipios de ambas entidades.

Municipios involucrados en Hidalgo:

Mineral de la Reforma

Tizayuca

Tolcayuca

Villa de Tezontepec

Zapotlán de Juárez

Municipios involucrados en Estado de México:

Tecámac

Temascalapa

Zumpango

Tecámac y Villa de Tezontepec concentran la mayor cantidad de predios

Según el documento oficial, los 99 terrenos afectados se distribuyen de la siguiente manera:

Tecámac: 23 predios

Temascalapa: 18

Zumpango: 1

Tizayuca: 13

Villa de Tezontepec: 24

Tolcayuca: 4

Zapotlán de Juárez: 3

Mineral de la Reforma: 13

Tren AIFA-Pachuca, parte del plan ferroviario federal

El Gobierno federal argumentó que la ocupación se sustenta en los artículos 27 y 28 de la Constitución, los cuales permiten este tipo de medidas por causas de utilidad pública, siempre y cuando exista indemnización.

El Tren AIFA-Pachuca forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, estrategia que contempla la construcción de más de 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros en el país.

La nueva ruta ferroviaria busca fortalecer la conectividad entre Hidalgo, el Estado de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Autoridades prevén beneficios económicos y de movilidad

De acuerdo con el decreto, el proyecto pretende ofrecer una alternativa de transporte multimodal y sustentable.

Entre los beneficios proyectados destacan:

Mejor conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Impulso a la actividad turística regional

Generación de empleos

Mayor movilidad entre ciudades y zonas metropolitanas

Asimismo, el Gobierno estima una derrama económica derivada de la construcción y de los servicios asociados a la obra.