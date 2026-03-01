El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha dado un paso esencial en lo que concierne a la simplificación de trámites burocráticos. La entidad gubernamental que ampara a los adultos mayores de la República Mexicana les permitirá gestionar una credencial permanente y de esta manera evitar las renovaciones cada dos años. Se trata de una modificación concreta en la forma en que los derechohabientes realizan sus trámites. La medida apunta directamente a simplificar aquellos que durante años fueron inevitables. En este sentido, el Gobierno confirmó la entrega de una credencial de por vida que elimina renovaciones periódicas y busca agilizar el acceso a servicios vinculados con las jubilaciones. El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, puso en marcha la entrega de una credencial permanente dirigida a jubilados y pensionados del organismo. La medida forma parte de la Estrategia Nacional de Trato Digno y elimina la obligación de renovar la credencial cada dos años. Además, ya no será necesario acudir presencialmente para la comprobación periódica de supervivencia. La nueva tarjeta incorpora código QR y código de barras, herramientas que permiten validar identidad de forma más ágil y segura. Con este sistema se busca reducir riesgos de fraude y fortalecer la protección de datos personales. El ISSSTE informó que el trámite es completamente gratuito y se realiza en las Oficinas de Representación Estatal, donde se comunican fechas y sedes de entrega según cada entidad. La credencial de por vida para jubilaciones está destinada exclusivamente a quienes ya son jubilados o pensionados del ISSSTE. No aplica para trabajadores en activo. Además de simplificar trámites, la tarjeta permite acceder a descuentos en tiendas SUPERISSSTE, facilita algunos pagos estatales y municipales y agiliza la identificación en servicios sociales y culturales. Hasta fines de 2025, estados como San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Guerrero y Tabasco registraron altos niveles de entrega en relación con su padrón. El organismo reiteró que la credencial permanente continuará distribuyéndose de forma gradual en todo el país.