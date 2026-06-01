En México, una falla eléctrica en una infraestructura clave de distribución dejó en riesgo el suministro de agua potable en más de 200 colonias de León, Guanajuato.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) confirmó la situación y pidió a los vecinos tomar precauciones ante posibles interrupciones o baja presión en el servicio.

Falla eléctrica en la Batería Muralla desata la crisis de agua en León

El origen del problema fue una falla eléctrica ajena del organismo operador, ocurrida en la denominada Batería Muralla, una instalación estratégica para el abastecimiento de agua en distintos sectores de la ciudad. Al verse comprometido el funcionamiento de los equipos de distribución, cientos de colonias comenzaron a reportar irregularidades en el servicio.

Las autoridades aclararon que la incidencia no se derivó de trabajos internos ni de errores propios de SAPAL, sino de un problema externo en el sistema eléctrico que alimenta dicha infraestructura.

Crisis de agua en León, Guanajuato: una falla eléctrica afecta a más de 200 colonias y SAPAL alerta por posibles cortes y baja presión en el suministro potable. Fuente: Shutterstock

Más de 200 colonias afectadas: ¿está la tuya en la lista?

Entre las zonas con mayor riesgo de quedarse sin agua se encuentran Villas de San Juan Segunda Sección, Parque La Noria, El Dorado II, Valle de Señora, Jardines de Jerez I, La Yesca, Hacienda Los Otates, Ampliación San Francisco, Brisas del Lago, San Jerónimo, Delta, Torres Molinos y La Martinica.

También se reportan posibles afectaciones en Residencial El Condado, Bosques de Los Naranjos, San Manuel, El Castillo y Cañada de Alfaro, además de colonias aledañas a estas zonas. Dependiendo de la cercanía con la red afectada, algunas podrían experimentar únicamente baja presión, mientras que otras podrían tener cortes totales de forma temporal.

SAPAL trabaja para restablecer el servicio: cómo reportar fallas

El organismo opera en coordinación permanente con las autoridades eléctricas responsables para acelerar la restitución del suministro en la Batería Muralla. Mientras tanto, personal técnico monitorea la red hidráulica para medir el avance en la recuperación del servicio.