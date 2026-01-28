Durante años, comprar un vehículo híbrido en la Zona Metropolitana del Valle de México fue una inversión atractiva que ofrecía múltiples beneficios, más allá del simple ahorro de combustible.

La exención del Hoy no Circula y la reducción en los trámites de verificación vehicular eran incentivos e impulsaron a miles de conductores a optar por estas tecnologías más limpias. Sin embargo, esta situación cambio.

Las autoridades de Ciudad de México y el Estado de México confirmaron una serie de modificaciones que recortan los privilegios de los que gozaban los propietarios.

Confirmado: ciertos vehículos híbridos perderán sus beneficios en CDMX y Edomex. Fuente 3alexd

Adiós holograma exento: los mild-hybrid pierden su principal ventaja

El primer golpe lo reciben los vehículos conocidos como mild-hybird o híbridos de categoría III, aquellos sistemas en los que el motor de combustión interna es el único responsable de propulsión, mientras que el componente eléctrico funciona únicamente como asistencia.

En Ciudad de México, estos vehículos ya debían realizar la verificación vehicular según el calendario del programa Hoy No Circula, pero ahora el Estado de México se alineó con esta medida, eliminado cualquier trato preferencial. Lo más importante es que oficialmente pierden el derecho a obtener el holograma exento en ambas entidades.

Aunque la mayoría podrá recibir el holograma “00″ hasta en dos ocasiones consecutivas, una vez que expire ese periodo, los propietarios estarán obligados a acudir a un verificentro cada seis meses.

Adicionalmente, con el cambio en el monto para recibir el subsidio de tenencia, la mayoría de los vehículos MHEV perdieron otro beneficio crucial: estaban exentos del pago de la tenencia sin imortar el valor declarado en la factura. Ahora, como cualquier otro automóvil, deberán cubrir el costo del refrendo.

Malas noticias para los conductores: estos son los cambios que habrá a partir de ahora en Edomex y CDMX. Fuente: Shutterstock.

Reducción de vigencia del holograma: los híbridos tracciónales también se ven afectados

Los híbridos tradicionales, clasificados como categoría I y categoría II (HEV, PHEV y REEV) tampoco escapan de los recortes. El cambio más importante radica en la duración del holograma exento, que se reduce de ocho a seis años en ambas entidades.

Las autoridades justifican esta medida argumentando la degradación natural de la tecnología. De acuerdo con los expertos, estos vehículos pierden eficiencia conforme avanzan los años de uso, lo que incrementa sus emisiones contaminantes y reduce su ventaja ambiental. Este razonamiento fundamenta la necesidad de que los vehículos sean evaluados con mayor frecuencia para verificar que continúen cumpliendo con los estándares ambientales establecidos.

Sin embargo, existe un elemento positivo: la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 2 de enero de 2026 establece que todos estos vehículos tendrán derecho a una renovación del holograma exento.