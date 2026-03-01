Miles de jóvenes nacidos en 2008 deberán cumplir este año con un trámite obligatorio que suele generar dudas cada inicio de calendario. La Cartilla Militar vuelve a colocarse en el centro de atención por los requisitos y fechas que marca la autoridad. Aunque el proceso no es nuevo, cada generación debe realizarlo en tiempo y forma para evitar incumplimientos legales. En este caso, se trata de quienes cumplen 18 años y deben tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional. El trámite es completamente gratis, pero exige la entrega de cinco documentos específicos y el cumplimiento de condiciones claras en fotografías y datos personales. No hacerlo implica incumplir una obligación constitucional. La Cartilla Militar debe tramitarse en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado, o en la representación consular de México en el extranjero si reside fuera del país. El periodo habitual para realizar el trámite va del 2 de enero al 15 de octubre de cada año. No se requiere cita previa, pero el trámite es estrictamente personal debido a la toma de huella dactilar. Las fotografías deben ser de 35 x 45 mm, fondo blanco, sin lentes, sin retoques y con requisitos particulares de presentación, como corte “casquete corto” en hombres y cabello recogido sin maquillaje en mujeres. El Servicio Militar Nacional está regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y contempla 13 sesiones sabatinas en un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas. Para 2026, el adiestramiento se divide en dos escalones, con el primero de ellos ya iniciado: La liberación de la Cartilla Militar está prevista para diciembre, según la programación de cada Junta Municipal o Alcaldía. En el caso de personas remisas —quienes no tramitaron su cartilla al cumplir 18 años— deberán presentar una constancia de no registro. La autoridad recuerda que no realizar el trámite implica incumplir una obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.