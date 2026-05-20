Las novedadesd de la app de mensajería istantánea más usada del mundo.

La aplicación de mensajería WhatsApp ha presentado un chat de incógnito para tener conversaciones privadas con la inteligencia artificial Meta AI y asegura que nadie puede leer lo que se escribe en él.

El chat en incógnito, creado a partir de su tecnología de tratamiento privado permite hablar con Meta AI “de una forma que es invisible para los demás” y es “realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros”, indica WhatsApp en su blog.

¿Privacidad o peligro? El nuevo chat oculto de WhatsApp divide a las parejas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hace diez años que la mensajería incorporó el cifrado de extremo a extremo para las conversaciones entre usuarios y ahora lo amplían a los chats con Meta AI, una funcionalidad que se implementará en los próximos meses.

Al iniciar un chat incógnito con Meta AI, se crea una conversación privada y temporal que solo puede ver el usuario y los mensajes “se procesan en un entorno seguro al que ni siquiera Meta puede acceder”.

Además, las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen.

En los próximos meses, la mensajería prevé presentar el chat paralelo con Meta IA protegido por el tratamiento privado, que “ofrecerá ayuda privada en cualquier chat, con contexto de lo que se está debatiendo y sin interrumpir la conversación principal”.

Fuente. EFE