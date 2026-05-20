La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 20 de mayo de 2026 en México es de 20.17 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.23%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.22 pesos y un mínimo de 20.2 pesos.

En la última semana, el euro avanzó 0.34%, mientras que en el último año registró una variación de -7.58%, lo que sugiere una tendencia bajista a pesar del repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó la presión bajista, con una racha central de cuatro caídas consecutivas, breves repuntes posteriores y un cierre aún por debajo del inicio.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.35%, es menor que la volatilidad anual del 6.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado.

En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea.

Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.