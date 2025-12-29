Exigirán CURP biométrica para todos estos trámites: dónde obtenerla gratis en 2026

El Registro Nacional de Población (RENAPO) inició en julio de 2025 la fase piloto de la CURP Biométrica en diversos estados del país. La herramienta incorpora tecnología avanzada de identificación mediante huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía digital, lo que permite crear un perfil único e irrepetible para cada ciudadano.

El objetivo central consiste en reducir drásticamente los casos de suplantación de identidad y los errores administrativos que persisten con el sistema actual.

La transición hacia este nuevo formato será progresiva . Según lo informado por RENAPO y el Registro Civil, su aplicación total arrancará en febrero de 2026, pero el esquema se implementará de manera escalonada para evitar saturación en los módulos de atención y afectaciones en los trámites ciudadanos. La estrategia busca que el cambio se consolide a lo largo del año sin generar colapsos en el sistema.

¿En qué trámites se solicitará la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica se convertirá en el único documento de identificación nacional aceptado en tres áreas fundamentales:

acceso a servicios de salud

transacciones bancarias y financieras

sistema educativo.

Tanto organismos públicos como instituciones privadas tendrán la obligación de reconocer este documento como identificación oficial válida, lo que implica que paulatinamente dejará de aceptarse la CURP tradicional en estos ámbitos.

Nueva CURP Biométrica: confirman si habrá multas por no tramitarla y cuál sería la fecha límite

Para acceder a hospitales, clínicas o consultas médicas del sector público, los usuarios deberán presentar su CURP Biométrica. En el ámbito financiero, bancos y entidades crediticias la requerirán para apertura de cuentas, solicitudes de crédito y otras operaciones. En educación, las inscripciones escolares y trámites académicos comenzarán a solicitar el nuevo formato, desde nivel básico hasta superior.

Dónde obtener la CURP Biométrica

El trámite puede realizarse en módulos de RENAPO y en oficinas del Registro Civil habilitadas en distintas entidades. Actualmente, los estados donde ya se encuentra disponible son Veracruz —en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica—, la Ciudad de México y el Estado de México. Además, el programa piloto opera en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.

Cómo agendar cita y requisitos necesarios para la CURP Biométrica

El Gobierno Federal habilitó el portal citas.renapo.gob.mx para programar citas de manera digital. El proceso es sencillo:

Ingresar al sitio Seleccionar la opción “CURP biométrica” Completar el formulario con datos personales Elegir fecha y hora disponibles Confirmar la cita guardando el comprobante.

En la Ciudad de México, el módulo principal de RENAPO se localiza en Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Los documentos requeridos incluyen:

acta de nacimiento certificada

identificación oficial vigente como INE o pasaporte, la CURP actual validada por RENAPO

comprobante de domicilio no mayor a tres meses y un correo electrónico activo.