En esta noticia Escalabilidad en movilidad urbana y fintech

La superapp DiDi estima que el negocio de entrega de comida y compras digitales experimentará un pico histórico impulsado por el Mundial de Fútbol 2026.

Se proyecta que la demanda supere el récord histórico de incrementos de la plataforma, el cual ya se ubicaba en un 50% de aumento durante periodos similares, dijo Patrick Jobson, director de operaciones para DiDi food Latam, en conferencia de prensa.

Para impulsar el consumo, la plataforma contará con el director técnico Miguel, “El Piojo” Herrera como embajador de la marca, quien afirmó que el “estadio” se trasladará a los hogares y oficinas debido al encarecimiento de las entradas físicas de la FIFA.

Jobson compartió que tiene alta expectativa de un pico de venta histórico durante el partido inaugural. Asimismo, detalló que la preferencia de los consumidores mexicanos en food delivery para el torneo está liderado por: pizzas, pollo y alitas, hamburguesas, sushi y comida mexicana.

Escalabilidad en movilidad urbana y fintech

El segmento de transporte ha cambiado drásticamente su escala en comparación con el ciclo mundialista anterior, abriendo paso a nuevas alternativas de movilidad para sortear los cierres viales alrededor de los recintos y Fan Fest.

DiDi registra actualmente 10 veces más órdenes en movilidad que hace tan solo 4 años, una tendencia que prevén mantener al alza durante el torneo.

De acuerdo con el directivo, las verticales de mayor empuje serán DiDi Express, su modelo de precio negociable, y DiDi Moto.

“Van a estar cerradas casi todas las calles alrededor de los estadios y con DiDi Moto puedes llegar enseguida”, agregó Miguel Herrera.

Jobson presumió que en la vertical fintech, con su tarjeta de crédito, registran un incremento del 50% en su adopción, solo en lo que va del año, alcanzando ya una base de más de 2 millones de usuarios.

DiDi ha entregado más de 20 millones en créditos en el mercado mexicano. Este financiamiento está siendo inyectado de forma estratégica a los emprendedores y restaurantes de la plataforma para que puedan stockearse y prepararse ante la alta demanda.

Asimismo, Jobson compartió que su producto más reciente, DiDi Cuenta (de captación) se consolida como el producto de más rápida adopción en la historia de la compañía, pues ya supera los 2 millones de usuarios a muy poco tiempo de su reciente lanzamiento. “Creemos que todos estos productos financieros que hace 4 años no existían, realmente van a dar una gran diferencia”.