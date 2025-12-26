El arranque del trámite de la CURP biométrica ha despertado inquietud entre los mexicanos, particularmente por los cambios normativos que ya están vigentes y el despliegue nacional programado para 2026.

La CURP biométrica representa una evolución del documento de identificación tradicional que todos conocemos. Mantiene intactos los 18 caracteres alfanuméricos que conforman la Clave Única de Registro de Población, pero integra información biométrica destinada a reforzar la certeza sobre la identidad de cada persona. Las autoridades han confirmado que su adopción será paulatina y que, al menos por el momento, tramitarla es una decisión personal y no tiene ningún costo.

Cuáles son los datos de la nueva CURP Biométrica

Este nuevo formato conserva los datos fundamentales de la CURP convencional, pero suma componentes tecnológicos para lograr una identificación más confiable. Los elementos biométricos que se capturan incluyen:

fotografía digital actualizada del titular

impresiones dactilares de ambas manos

registro del patrón del iris mediante escaneo ocular

firma digitalizada.

El gobierno ha explicado que esta información se resguardará bajo protocolos específicos de seguridad. Su uso principal será apoyar en la búsqueda de personas extraviadas y optimizar la integración de bases de datos gubernamentales. Adicionalmente, se vinculará con el Sistema Nacional de Salud para agilizar el acceso a servicios médicos desde el nacimiento.

Confirman si será obligatorio tramitar la CURP biométrica

El registro de datos biométricos requiere autorización expresa del ciudadano y no reemplaza documentos como la credencial del INE.

¿Dónde se tramita la CURP biométrica?

Para obtener la CURP biométrica es indispensable presentarse físicamente en módulos habilitados del Registro Nacional de Población (RENAPO) , ventanillas del Registro Civil o unidades móviles itinerantes. La documentación requerida comprende:

acta de nacimiento certificada

identificación oficial vigente con fotografía como INE, pasaporte o credencial escolar para menores

CURP tradicional validada

comprobante de domicilio con vigencia reciente

dirección de correo electrónico personal.

En la capital del país, el servicio opera actualmente en el módulo RENAPO situado en Calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La atención funciona mediante sistema de citas que deben programarse en el sitio web oficial del Gobierno federal, seleccionando específicamente la opción “Registro de Datos Biométricos para la CURP”.

Es fundamental evitar intermediarios o gestores que ofrezcan acelerar el proceso mediante pago, ya que el trámite oficial no tiene costo alguno.

¿Desde cuándo es obligatoria la CURP biométrica?

Las dependencias federales han sido claras al señalar que la CURP biométrica todavía no tiene carácter obligatorio. El lanzamiento en escala nacional está calendarizado para enero de 2026, cuando comenzarán a funcionar módulos de atención en todas las entidades federativas. A partir de febrero del próximo año, se anticipa que determinados procedimientos administrativos empiecen a requerirla, aunque las instituciones públicas tendrán la obligación de reconocerla como documento de identificación legítimo.

La credencial para votar emitida por el INE continuará siendo plenamente válida, principalmente para la población adulta. Sin embargo, la CURP biométrica podría resultar especialmente valiosa para personas menores de edad, quienes carecen de identificación oficial y necesitan un documento legal para realizar diversos trámites escolares, médicos o bancarios.

El gobierno federal anunció que durante 2026 también se habilitará el proceso a través de la plataforma digital Llave MX, buscando ampliar la cobertura y simplificar los pasos para los ciudadanos. Mientras llega el despliegue completo, se recomienda a la población seguir únicamente canales oficiales de información y rechazar cualquier oferta de pago por un servicio que es gratuito por ley. La transición hacia este nuevo sistema de identificación representa un avance tecnológico significativo que, bien implementado, puede traducirse en mayor seguridad jurídica para millones de mexicanos.