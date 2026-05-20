La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 20 de mayo de 2026 en México es de 12.64 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.53%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.67 pesos y un mínimo de 12.66 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense registró un leve avance de 0.66%, mientras que en el último año acumuló una caída de -6.46%, sugiriendo una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense fue volátil pero con sesgo alcista: seis subidas y cuatro caídas, sin jornadas estables, cerrando el periodo con leve avance.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 4.58%, es menor que la volatilidad anual del 7.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia negativa, con un dato de 1 que se sitúa en -2, indicando que ha disminuido en comparación con los días anteriores. Esta caída en la cotización sugiere una posible pérdida de confianza en la moneda, afectada por factores económicos recientes.

En contraste, los días anteriores mostraban una ligera estabilidad, pero el cambio abrupto hacia una tendencia a la baja podría tener implicaciones en el comercio y las inversiones. Es crucial monitorear cómo se desarrollan estos factores en el futuro inmediato.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.