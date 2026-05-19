Usuarios de IA en México | Imagen creada por la IA de Gemini

En esta noticia Méxicanos más conectados y con engagement selectivo

El boom de la inteligencia artificial (IA) está en su punto inicial. En México, ya el 50% de los internautas utiliza una aplicación de IA, revela el Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2026, publicado por la Asociación de Internet MX (AIMX) en el marco del Día Mundial de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones, que se conmemoró esta semana.

De los usuarios que usan la IA activamente, el 53% corresponde a la Generación Z, es decir, aquellos nacidos entre 1997 y 2012, quienes nacieron y crecieron en una sociedad digital. Asimismo, el 58% de quienes ya usan IA en su día a día son hombres.

El 43% de los internautas declaró que no utilizan alguna aplicación de IA, de los cuales el 49% pertenece a la generación millennial, aquellos nacidos entre 1981 y 1996. El 7% restante dijo desconocer si está utilizando alguna herramienta de IA.

El 58% de quienes usan IA tiene una percepción positiva sobre delegar o apoyarse en esta tecnología para la toma de decisiones, un dato crucial para las empresas que están automatizando la atención al cliente y las pasarelas de pago.

Si se desglosa este porcentaje, el 34% dijo que la IA es una herramienta que complementa la decisión humana, mientras que el 24% declaró que mejora la toma de decisiones.

Un 20% se mantuvo neutral al reconocer que desconoce los beneficios o perjuicios de la herramienta para la toma de decisiones.

La IA es utilizada aún más para lo creativo y educativo que para lo operativo en el día a día de los usuarios. El 41% declaró que la usa para aprender y el 36% para comunicarse. Entre los usos más frecuentes, también destaca un 30% que la usa para el trabajo y mejorar la productividad y un 26% para su bienestar y salud.

Méxicanos más conectados y con engagement selectivo

En el marco de la conmemoración de esta fecha conocida coloquialmente como el Día Internacional de Internet, la firma consultora y de investigación de mercados The Competitive Intelligence Unit (The CIU) publicó que México alcanzó 103.7 millones de internautas al cierre de 2025, equivalente a una adopción de 87.8% entre personas de 6 años o más.

“La creciente demanda de video, plataformas digitales, videojuegos, trabajo remoto e inteligencia artificial ha impulsado la contratación de mayores velocidades de internet fijo”, dijo Radamés Camargo, analysis manager de The CIU, en una nota de análisis.

Estos datos dan contexto a las cifras presentadas por la AIMX en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. La asociación destaca que, aunque la adopción es masiva, el engagement se ha vuelto más selectivo. El usuario mexicano es hoy más cauteloso al decidir cuándo, cómo y en qué plataformas digitales confiar su dinero y sus datos.

Según su estudio, los mexicanos pasan, en promedio, al menos 6 horas al día conectados a la red, siendo las redes sociales y la mensajería instantánea las que lideran el tráfico.

El 24% de los usuarios permanece en línea alrededor de 9 horas diarias (altamente ligado al entorno laboral y home office), mientras que un 22% mantiene conexiones constantes de menor duración.

El estudio también reveló que aún el 24% de los usuarios reporta lidiar con conexiones locales sumamente lentas y otro 24% sufre fallas técnicas constantes por parte de su proveedor de internet.

“El desafío ya no se limita exclusivamente a ampliar el acceso. El verdadero reto consiste ahora en garantizar conexiones con suficiente capacidad para soportar el creciente consumo de datos y aplicaciones más allá de la comunicación”, anotó Camargo.