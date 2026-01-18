Las obras del Trolebús que conectará Santa Marta, en la Ciudad de México, con el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México mantienen expectantes a un gran sector de la población nacional. Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la movilidad de los pasajeros.

Diversas publicaciones en redes sociales han indicado la presencia de trabajadores en los puntos donde se prevé la construcción de estaciones. Checa todos los beneficios de este servicio de transporte público que permitirá a los habitantes de la región desplazarse sin inconvenientes.

Ya es oficial: estas serán las estaciones del Trolebús que irá hasta Ixtapaluca en 2026 (foto: archivo).

¿Cuál será el recorrido del Trolebús Santa Marta-CDMX?

El trazo de esta nueva línea de Trolebús contempla sitios estratégicos para la población. Parte de la conexión con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Marta–Chalco y continúa por la antigua autopista México–Puebla, pasando por la avenida Santa Bárbara y la avenida Hacienda Corralejo, hasta incorporarse a la carretera federal México–Puebla y llegar al cruce con la avenida San Buenaventura.

Esta nueva línea tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana y facilitar el acceso a diversas áreas de la ciudad, promoviendo así un transporte más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

Estaciones del Trolebús hacia Ixtapaluca

El plan contempla la construcción de 12 estaciones, que beneficiarán a miles de personas que diariamente se trasladan entre Ixtapaluca y la Ciudad de México. El recorrido abarcará un tramo de 10.10 kilómetros sobre la antigua autopista México–Puebla, con una estación terminal en la avenida San Buenaventura:

Caseta Vieja

Cerro del Elefante

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

¿Cuál es la fecha de finalización de las obras del Trolebús a Ixtapaluca?

De acuerdo con información de la plataforma Proyectos México, la construcción deberá concluir antes del 7 de junio de 2027. La obra está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La convocatoria para participar en el proyecto se publicó el pasado 28 de octubre e incluye, además, trabajos de adecuación en las gasas norte y sur ubicadas en la estación terminal Constitución de 1917 de la Línea 10 del Trolebús Elevado.