El Gobierno de México anunció este jueves la compra de la participación accionaria de las empresas españolas CAF y Omnitren en el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, por un monto de 5,999 millones de pesos. Con esta operación, asume el control total de uno de los sistemas ferroviarios más importantes del centro del país. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó además que el tren adoptará un nuevo nombre “Tren Felipe Ángeles”, en honor del militar y mártir de la Revolución Mexicana, y en referencia directa a su conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuyo ramal inaugurará este domingo. Una de las novedades más relevantes para los usuarios del sistema son las nuevas tarifas. El director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó durante la conferencia mañanera en el Palacio Nacional que el costo del viaje completo será de 45 pesos, mientras que los trayectos más cortos tendrán un precio de 11.50 pesos o 26.50 pesos, según la distancia recorrida. El funcionario adelantó que el sistema buscará ser compatible con la tarjeta multimodal, lo que facilitaría la integración del tren con el Metro y el Metrobús. El objetivo, según el gobierno, es que este servicio sea accesible para la mayoría de los mexicanos que dependen del transporte público diariamente. Para entender el alcance de este acuerdo hay que remontarse a los orígenes del proyecto. El Tren Suburbano fue inaugurado en 2008 con una combinación de recursos públicos y privados. La compra se realizó con base en los términos pactados en la concesión original y mediante avalúos elaborados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Mendoza Sánchez subrayó que era fundamental llegar a un acuerdo con las empresas españolas para que el Estado de México tomara el control pleno de un activo que, desde su construcción, fue financiado en buena medida con recursos públicos a través del Fonadin y Banobras. El sistema, que recorre 27 kilómetros y siete estaciones entre Buenavista y Cuautitlán, transportó a 45.1 millones de usuarios durante 2025. Los trenes operan con frecuencia de cinco minutos en horas pico y cada veinte minutos en horarios de baja demanda. El gobierno aseguró que la calidad, seguridad y eficiencia del servicio se mantendrán bajo la nueva administración pública. La adquisición del Tren Suburbano no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Claudia Sheinbaum para expandir la red nacional de trenes de pasajeros. El primer hito llegará este domingo con la inauguración del ramal Lechería-AIFA, una extensión de 23 kilómetros y siete nuevas estaciones que conectará directamente el centro de la Ciudad de México con la terminal aérea del norte. Y el plan va más lejos. El gobierno también mantiene en construcción la ruta ferroviaria que unirá el AIFA con Pachuca, Hidalgo, con una extensión de 57 kilómetros.