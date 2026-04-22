El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) sumó 13 unidades nuevas a su flota del Trolebús, una incorporación que no es casual: el Gobierno de la CDMX se prepara para recibir a millones de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y necesita un sistema de transporte público a la altura del evento. Los nuevos vehículos llegaron en la madrugada del martes 21 de marzo y fueron trasladados hacia el Depósito Tetepilco, donde quedan en espera de integrarse al servicio en las próximas semanas. La ruta más esperada es la Línea 14, que conectará el paradero de Universidad —frente a la estación de la Línea 3 del Metro— con el Centro de Transferencia Modal Huipulco, pasando a un costado del Estadio Banorte. Las autoridades de Movilidad y el STE trabajan en coordinación para que esta línea entre en operación durante junio de 2026, convirtiéndose en uno de los corredores clave del transporte durante el torneo. Aunque todavía no hay un anuncio oficial, todo indica que las nuevas unidades debutarán precisamente en este trayecto. Además, la Línea 0, que recorrerá el Circuito Interior, también podría beneficiarse de estos trolebuses modernos. Más allá de los números, la llegada de estas unidades representa un mensaje claro sobre hacia dónde quiere ir la Ciudad de México en materia de movilidad. El STE destacó que los nuevos trolebuses son un avance concreto en el objetivo de ofrecer un servicio más seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, apostando por mover a la ciudad con energía limpia. En un contexto donde la calidad del aire es una preocupación constante para los capitalinos, electrificar el transporte masivo cobra una relevancia que va mucho más allá del Mundial. Sin embargo, la noticia de la renovación de la flota llegó en un momento en que el sistema de trolebuses también enfrenta cuestionamientos. El jueves 16 de abril, una unidad de la Línea 11 Chalco–Santa Martha chocó en la estación Covadonga, en el Estado de México, tras reportes de que el conductor se habría quedado dormido al volante. El saldo fue de al menos 20 personas trasladadas a hospitales para valoración médica, aunque ninguna con lesiones de gravedad. El operador fue puesto a disposición de las autoridades y la unidad retirada del servicio, mientras la línea operó con marcha de seguridad durante las labores de atención.