La nueva modalidad permitirá agilizar el trámite de la CURP biométrica para miles de ciudadanos en México. El Gobierno confirmó que quienes cuenten con cierto documento vigente, podrán realizar el proceso sin necesidad de sacar cita previa.

La implementación de la CURP biométrica continúa avanzando en distintos estados del país y ahora el Gobierno de México sumó una nueva facilidad para acelerar el trámite. A través de convenios con autoridades locales, algunos ciudadanos podrán gestionar este documento sin tener que reservar turno.

La medida busca reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a uno de los documentos que cada vez tiene mayor relevancia en trámites oficiales y procesos de identificación.

La nueva modalidad permitirá agilizar el trámite de la CURP biométrica para miles de ciudadanos en México. El Gobierno confirmó que quienes cuenten con cierto documento vigente, podrán realizar el proceso sin necesidad de sacar cita previa.

Es oficial: todas estas personas podrán tramitar la CURP biométrica sin cita previa

De acuerdo con la información oficial difundida en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las personas que tengan licencia de conducir vigente podrán iniciar el trámite de la CURP biométrica sin necesidad de sacar cita en ciertos módulos habilitados.

La decisión responde a que la licencia ya cuenta con datos previamente verificados por las autoridades, lo que simplifica parte del proceso de validación de identidad . Así, se busca disminuir la saturación de turnos y acelerar la atención presencial.

Qué es la CURP biométrica

Este documento ya comenzó a implementarse en México como una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población. Incorpora datos como huellas dactilares, fotografía y otros elementos digitales para reforzar la identificación de las personas y reducir casos de robo de identidad.

La nueva CURP forma parte de la estrategia de digitalización del Gobierno y será utilizada progresivamente en trámites oficiales, servicios públicos y plataformas gubernamentales. Aunque la CURP tradicional seguirá vigente, cada vez más estados avanzan con operativos para agilizar el registro biométrico.

Cómo tramitar la CURP biométrica paso a paso

Acudir al módulo habilitado más cercano en tu estado.

Presentar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Entregar los datos biométricos, como fotografía y huellas digitales.

Verificar la información personal capturada por las autoridades.

Esperar la confirmación o entrega del documento, según el estado donde se realice el trámite.

Las autoridades explicaron que el beneficio dependerá de los acuerdos firmados entre dependencias estatales y federales. Por eso, la disponibilidad puede variar según el estado donde se realice el trámite.

Además, recomendaron consultar previamente los canales oficiales de cada entidad para conocer los requisitos actualizados y verificar qué módulos participan en esta modalidad especial sin cita.

Qué documentos se necesitan para obtener la CURP biométrica en México