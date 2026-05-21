En esta noticia Las medidas que entrarán en vigor durante el Mundial 2026

¿Tienes un drone y estás pensando en usarlo para capturar las mejores imágenes aéreas en México? Atento, porque acaban de prohibirlos. Sí, México activará zonas especiales de vigilancia aérea durante la Copa Mundial FIFA 2026, donde quedará prohibido operar drones sin autorización en regiones de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

La Fuerza Aérea Mexicana confirmó que cualquier dron no autorizado enfrentará bloqueo inmediato de señal, mientras que aeronaves que ingresen ilegalmente a las áreas restringidas podrán ser interceptadas por autoridades federales de defensa y seguridad aérea.

Las autoridades refuerzan controles sobre el uso de drones en zonas urbanas y espacios públicos. Freepik

Las medidas que entrarán en vigor durante el Mundial 2026

Las denominadas Zonas de Vigilancia y Protección (ZVP) abarcarán un radio de 60 millas náuticas, equivalentes a 111 kilómetros, alrededor de sedes mundialistas y zonas FanFest, con restricciones desde tierra hasta 19 mil pies de altura.

Entre las medidas oficiales anunciadas por la Fuerza Aérea Mexicana destacan:

Prohibición de drones no autorizados.

Bloqueo inmediato de señal para RPAS clandestinos.

Interceptación de aeronaves ilegales.

Vigilancia aérea permanente.

Restricciones obligatorias del 11 de mayo al 20 de julio de 2026.

Aplicación de sanciones penales y decomisos.

Las autoridades señalaron que ingresar sin autorización a una ZVP será considerado “vuelo clandestino” conforme al Artículo 172 Bis del Código Penal Federal, con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión y multas económicas.

Alerta: tu drone podría quedar decomisado si lo usas en estas zonas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Fuerzas armadas vigilarán el espacio aéreo durante toda la Copa Mundial

De acuerdo con el comunicado oficial, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) tendrá la facultad de interceptar cualquier aeronave que entre ilegalmente a las zonas restringidas establecidas para el torneo internacional.

La Fuerza Aérea Mexicana pidió a operadores civiles, empresas y aficionados respetar las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, al asegurar que el objetivo es garantizar la seguridad de asistentes y mantener protegidas las sedes mundialistas en México.