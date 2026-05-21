La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Movilidad del Estado de México sellaron un acuerdo que ya tiene nombre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de ahora, quienes hayan tramitado una licencia de conducir podrán obtener su CURP biométrica sin necesidad de cita, con solo firmar un consentimiento.

DOF ya publicó el convenio que le da luz verde a tu CURP biométrica si tienes licencia de conducir en Edomex

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 18 de mayo. El texto establece que la SEMOV Edomex podrá transferir a RENAPO los datos biométricos que resguarda en sus bases de datos, siempre que el ciudadano otorgue su consentimiento por escrito. Esto incluye información proveniente de trámites de licencias de conducir, registros de concesionarios de transporte y permisos de movilidad.

La dependencia mexiquense deberá actualizar su Aviso de Privacidad para dejar asentada formalmente esa posibilidad. Los datos transferidos serán integrados a la CURP biométrica con miras a la futura emisión del Documento Nacional de Identificación, el gran proyecto de identidad federal que impulsa el gobierno federal.

Qué datos biométricos captura el gobierno y para qué los va a usar

La CURP biométrica no es un documento físico, por lo menos no por ahora. Es un proceso de captura y vinculación de información única de cada persona a su CURP dentro de las bases de datos de RENAPO . Los datos que se registran son cuatro: huellas dactilares de los diez dedos, escaneo del iris de ambos ojos, fotografía del rostro y firma digital.

Una vez concluido el trámite, el ciudadano no recibe ninguna credencial en el módulo. Lo que llega es un acuse de recibo vía correo electrónico que confirma que los datos biométricos fueron capturados y vinculados correctamente. Ese comprobante, junto con la CURP certificada, puede utilizarse si alguna institución solicita verificar el registro.

Quienes ya realizaron trámites ante la SEMOV Edomex podrán avanzar en el proceso sin cita previa, siempre que autoricen por escrito la transferencia de sus datos biométricos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué necesitas para hacer el trámite y cómo acceder sin dar vuelta

Para personas mayores de 18 años, los requisitos son mínimos: CURP certificada, identificación oficial vigente (INE) y una dirección de correo electrónico personal, que es donde llegará el comprobante. En el caso de adultos mayores, contar con la credencial del INAPAM les permite acceder a los módulos sin cita los días lunes.

Quienes ya realizaron algún trámite ante la SEMOV Edomex —ya sea una licencia de conducir o cualquier gestión relacionada con el transporte público— tienen una ventaja adicional: sus datos biométricos podrían ser transferidos directamente a RENAPO a través de este convenio, acortando aún más el proceso.