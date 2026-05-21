El resquicio legal que permite vivir en Estados Unidos con papeles y sin miedo a la deportación.

La Embajada de Estados Unidos desmintió el rumor viral que asegura que “tener un hijo en EE.UU. entrega automáticamente la Green Card a los padres”. Las autoridades aclararon que el nacimiento de un menor no otorga residencia, protección migratoria ni frena una deportación inmediata.

La información circuló desde la Embajada de EE.UU. en Argentina; sin embargo, la información es aplicable para todos los países. Cotejamos esta información con el sitio web de la USCIS para que tengas todos los datos claros sin temor a una deportación o generar una ilusión ante la posiblidad de un cambio positivo de estatus migratorio.

La ley ante los nacimientos de hijos en Estados Unidos de inmigrantes ilegales. Embajada de EE.UU. en Argentina

En ese sentido, según el Gobierno de EE.UU., legislación migratoria sí contempla un mecanismo legal: cuando ese hijo nacido en territorio estadounidense cumple 21 años, puede presentar una petición formal para solicitar la residencia permanente de sus padres, siempre que cumplan los requisitos establecidos por USCIS.

Para millones de mexicanos, latinoamericanos y familias migrantes de distintas partes del mundo, este proceso representa uno de los pocos caminos legales para regularizarse y eventualmente vivir en Estados Unidos “sin miedo a la deportación”, aunque no se trata de un beneficio automático ni garantizado.

Qué dice realmente la ley migratoria de Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que los padres de ciudadanos estadounidenses pueden convertirse en residentes permanentes legales únicamente si el hijo tiene al menos 21 años de edad y presenta una petición migratoria oficial.

La norma aplica para ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización y forma parte de la categoría de “familiares directos”. Esto significa que, a diferencia de otros trámites migratorios, no existe un límite anual de visas disponibles para estos casos.

Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Que el hijo ciudadano estadounidense tenga 21 años o más.

Presentar el Formulario I-130 para acreditar el vínculo familiar.

Que los padres sean admisibles bajo las leyes migratorias.

Haber ingresado legalmente a Estados Unidos o cumplir excepciones específicas.

Completar el proceso de ajuste de estatus o trámite consular.

Especialistas migratorios advierten que muchas personas caen en fraudes o desinformación viral al creer que un embarazo o un nacimiento en territorio estadounidense garantiza protección inmediata. Las autoridades reiteran que cada caso depende del historial migratorio y del cumplimiento de requisitos legales.

Hijos de inmigrantes en EE.UU.

El detalle que cambia el destino de miles de familias migrantes

Uno de los puntos menos conocidos es que la ley permite ajustar el estatus migratorio dentro de Estados Unidos en ciertos casos, siempre que la persona haya sido “inspeccionada y admitida” por autoridades migratorias al ingresar al país.

Esto abre una posibilidad legal para padres que llevan años viviendo en territorio estadounidense y cuyos hijos ya alcanzaron la mayoría de edad requerida. En estos casos, el ciudadano estadounidense puede convertirse en patrocinador directo de sus padres ante USCIS.

Aun así, el proceso no elimina automáticamente órdenes previas, castigos migratorios o antecedentes de ingreso irregular. Por ello, abogados recomiendan revisar cada situación antes de iniciar cualquier trámite para evitar rechazos o riesgos de deportación.

Los pasos más comunes del procedimiento incluyen:

Presentar el Formulario I-130.

Solicitar el ajuste de estatus mediante el Formulario I-485.

Demostrar solvencia económica y vínculo familiar real.

Acudir a entrevistas migratorias.

Esperar la resolución oficial de USCIS.

Aunque las redes sociales suelen presentar este tema como un “atajo secreto” para obtener residencia, la realidad es más compleja: el beneficio existe, pero solo funciona bajo condiciones estrictas y después de años de espera.