La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México confirmó un fallo definitivo que ratifica la legalidad y validez oficial de la cédula profesional digital. Esta resolución llega para despejar cualquier incertidumbre jurídica que persistía entre empleadores, instituciones y los propios profesionistas.

El 15 de enero, al resolver la Contradicción de Criterios 164/2025, la SCJN confirmó la validez de la cédula profesional electrónica como documento suficiente para acreditar legalmente el ejercicio de una profesión en México.

El máximo tribunal del país asegura que el formato electrónico, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Profesiones, tiene el mismo valor jurídico que el antiguo formato físico en plástico o papel .

El cambio que la SCJN ya confirmó y está en vigencia

La resolución de la SCJN subraya que la transición hacia documentos digitales no solo es una cuestión de eficiencia, sino un derecho a la simplificación de trámites. Al validar la cédula profesional digital, la Corte reconoce que las medidas de seguridad tecnológicas, como el código QR y la firma electrónica, son herramientas suficientes y superiores para garantizar la autenticidad del documento.

El importante cambio que ya implementó la Suprema Corte.

Este fallo surge tras diversos amparos y dudas legales sobre si el formato digital cumplía con los requisitos de ley para acreditar el ejercicio profesional. La respuesta de los ministros fue contundente: el documento digital es plenamente válido en todo el territorio nacional y ninguna autoridad o entidad privada puede rechazarlo bajo el argumento de su formato.

Beneficios y alcances de la resolución de la Corte

La validación por parte de la Suprema Corte trae consigo beneficios inmediatos para millones de mexicanos que han obtenido su título en los últimos años. Entre los puntos más destacados de esta ratificación se encuentran:

Seguridad jurídica: Se elimina el riesgo de que trámites legales o contrataciones laborales se vean obstaculizados por la falta de un documento físico.

Portabilidad: La facilidad de portar el documento en dispositivos móviles con la certeza de que su validación mediante código QR es incuestionable.

Combate a la falsificación: La Corte destacó que los mecanismos digitales de la SEP son más difíciles de duplicar o alterar que los formatos tradicionales.

Para los profesionistas, esto significa que ya no es necesario realizar gestiones adicionales para “validar” su versión digital. La SCJN ha dejado claro que la era del trámite burocrático lento ha quedado atrás, dándole total respaldo a la identidad profesional digital en México.