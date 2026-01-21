La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo favorable a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las autoridades han determinado que los familiares del beneficiario fallecido poseen derecho a percibir el apoyo económico correspondiente.

Este criterio, emitido en 2023, ha representado un cambio significativo para miles de familias amparadas bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS.

La SCJN ha determinado que la Ley del Seguro Social de 1973 incurre en una violación al principio de igualdad, al establecer porcentajes diferenciados para el otorgamiento de pensiones en función del vínculo familiar con el trabajador fallecido. Con este fallo, el máximo tribunal ha establecido que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión , el mismo porcentaje que se reconoce al cónyuge o concubino del beneficiario, según corresponda.

Histórico fallo de la Corte Suprema a favor de todos los pensionados: adiós a las trabas para la sucesión de programas sociales (foto: archivo).

La situación actual de la Ley 73 del IMSS

La Segunda Sala de la SCJN determinó que la normativa vigente era discriminatoria, dado que asignaba el 90% de la pensión al cónyuge o concubino, mientras que a los ascendientes del trabajador fallecido solo se les otorgaba el 20%.

A raíz de esta resolución, se instruyó a equiparar los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, siempre que se demuestre la dependencia económica.

¿Qué es la pensión y cuáles son sus derechos?

El tribunal enfatizó que la pensión no puede considerarse un beneficio otorgado de manera arbitraria, sino un derecho que surge de las aportaciones hechas por el trabajador a lo largo de su vida laboral.

La SCJN sostuvo que, al tratarse del resultado del esfuerzo y las contribuciones del asegurado, no existe justificación para establecer diferencias entre los beneficiarios, cuya finalidad es garantizar su subsistencia tras el fallecimiento del trabajador.

¿Cuáles son los beneficios de la Ley del IMSS de 1973?

El régimen de la Ley 73 continúa siendo uno de los más valorados frente a la Ley 97 debido al método de cálculo de la pensión. En este esquema, el monto se define a partir del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas -equivalentes a unos cinco años- y del total de semanas aportadas.

De esta manera, es posible acceder a una pensión vitalicia respaldada por el IMSS, a diferencia de la Ley 97, donde el ingreso depende del ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore.