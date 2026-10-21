Edificio residencial INVI. Cursa en el Congreso de la CDMX una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda.

El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa para impedir que las viviendas de interés social adquiridas, construidas o financiadas mediante programas públicos se utilicen para alquiler temporal con fines turísticos. La propuesta busca garantizar que estos inmuebles cumplan exclusivamente con su función habitacional permanente.

El diputado de Morena César Emilio Guijosa Hernández presentó el proyecto el pasado de 15 de octubre, durante una sesión ordinaria, para reformar el artículo 36 Bis de la Ley de Vivienda capitalina.

La iniciativa del proyecto de reforma de ley plantea que las casas vinculadas con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI, se destinen exclusivamente a fines habitacionales propios y permanentes, en lugar de utilizarse como negocios de hospedaje.

Diputado por MORENA ante el Congreso de la CDMX: César Emilio Guijosa Hernández en el plenario expusó la iniciativa. Congreso CDMX

La reforma a la Ley de Vivienda en CDMX pretende cambiar el uso de turismo que algunos les dan a las casas

La propuesta pretende evitar que los inmuebles otorgados mediante programas públicos se conviertan en alojamientos turísticos, hospedajes temporales o espacios destinados a obtener ganancias mediante estancias de corta duración.

Desde la tribuna del Congreso capitalino, Guijosa Hernández explicó que estas viviendas deben conservar el propósito para el que fueron creadas: permitir que las personas beneficiarias tengan un lugar donde vivir de manera permanente.

“Por eso proponemos que no se conviertan en alojamientos turísticos, hospedajes temporales o negocios mercantiles o similares que busquen otro objeto, como el obtener ganancias mediante estancias que no fueron objeto de la construcción de las viviendas”, señaló el legislador.

El Congerso de la CDMX evalúa la posibilidad de una reforma de ley a las viviendas de interés social. INVI

Adiós a las casas del INVI usadas en aplicaciones de alquiler temporario

De acuerdo con el diputado, el objetivo de esta reforma es proteger el destino de las viviendas que reciben apoyo público y garantizar que cumplan con su finalidad habitacional de las familias y no con fines turísticos.

El proyecto también plantea que el INVI, en coordinación con las autoridades competentes, establezca mecanismos de verificación, seguimiento y control para comprobar que los inmuebles no se utilicen como alojamientos turísticos.

“No basta con escribir en la ley que una vivienda debe utilizarse para un determinado fin. También necesitamos herramientas para verificar que esa disposición se cumpla y evitar que el objeto social del programa quede solamente en el papel”, afirmó Guijosa Hernández.

Posibles sanciones que propone la iniciativa de reforma y en qué trámite está

La propuesta contempla sanciones administrativas para quienes destinen estas viviendas a fines distintos de los establecidos, incluida la revocación de los beneficios otorgados. También prevé que puedan existir responsabilidades civiles o administrativas, según corresponda.

Jornada de entrega de llaves de casas de interés sociales del INVI. INVI

En caso de aprobarse, quedaría prohibido utilizar los inmuebles beneficiados por programas públicos para hospedaje temporal, estancias turísticas o cualquier otra modalidad de alojamiento con fines de lucro, conforme a los alcances planteados en la iniciativa.

El diputado argumentó que el crecimiento de las plataformas digitales ha favorecido, en ciertos casos, el cambio de viviendas destinadas al arrendamiento habitacional hacia estancias de corta duración. Según el proyecto, esta dinámica puede reducir la disponibilidad de inmuebles para residentes permanentes y afectar los precios en determinadas zonas de la capital.

La iniciativa todavía no ha sido aprobada. Al concluir la presentación ante el Pleno Legislativo, la Mesa Directiva del Congreso local informó que el proyecto sería turnado a la Comisión de Vivienda para su análisis y, en su caso, dictaminación.