La Ciudad de México vuelve a llenarse de espíritu festivo con la llegada de la Feria Decembrina, un evento gratuito que reúne artesanías, comida tradicional y actividades para todas las edades. Ubicada en el Museo Nacional de Culturas Populares, esta feria se perfila como uno de los planes imperdibles de la temporada navideña.

Entre colores, sabores y propuestas culturales, la feria busca ofrecer una experiencia accesible para familias, turistas y amantes del arte popular.

Durante sus cuatro días de actividades, el recinto de Coyoacán se transforma en un punto de encuentro donde tradición y comunidad conviven en un ambiente cálido y totalmente gratuito.

¿Cuándo es la Feria Decembrina 2025 en CDMX?: fechas, horarios y ubicación

La Feria se celebrará del 18 al 21 de diciembre en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Av. Hidalgo 289, Coyoacán. El acceso será gratuito y el horario se mantendrá de 11:00 a 19:00 horas durante los cuatro días del evento. Esta modalidad busca facilitar la llegada de familias y visitantes de cualquier zona de la ciudad.

El objetivo principal es ofrecer un espacio cultural accesible en una temporada donde muchas actividades suelen implicar costos elevados. Por ello, el museo vuelve a abrir su agenda de diciembre con un evento que impulsa la tradición, el consumo local y la convivencia social.

Además del atractivo central de la feria, la ubicación del museo dentro del corredor cultural de Coyoacán agrega un valor adicional: quienes asistan podrán recorrer cafeterías, plazas y espacios históricos del barrio sin alejarse de la sede principal.

Artesanías mexicanas: qué podrás comprar y por qué es uno de los mayores atractivos

Uno de los pilares de la feria es su mercado artesanal, donde creadores de distintas regiones del país exhiben productos únicos. Entre las piezas más destacadas se encuentran textiles bordados, cerámica tradicional, juguetes de madera, piezas decorativas y artículos típicos que suelen agotarse por la temporada.

Cada producto refleja técnicas heredadas, materiales locales y estilos regionales que forman parte del patrimonio cultural mexicano. Además, muchos visitantes aprovechan para adquirir regalos navideños auténticos y hechos a mano.

En años anteriores, este apartado ha sido uno de los más concurridos, y este año promete repetir esa tendencia gracias a la variedad de piezas y a la creciente demanda de productos originales durante las fiestas.

Qué comida típica y actividades gratuitas podrás disfrutar en la Feria Decembrina de CDMX

El espacio gastronómico ofrecerá los sabores más típicos de la temporada —ponche, tamales, atole, buñuelos y antojitos regionales— preparados por cocineras y productores locales. Para muchas familias, la feria representa una oportunidad accesible para disfrutar de estos platillos sin salir de la ciudad.

La comida se complementa con un programa de actividades familiares que incluye talleres creativos, dinámicas navideñas y presentaciones culturales para todas las edades.