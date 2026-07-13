En esta noticia ¿Qué feriados tendrá el ciclo escolar 2026-2027?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria. En esta línea, ya confirmaron las fechas de los feriados puentes, los periodos vacacionales y las suspensiones de clases que tendrán los estudiantes de educación básica.

De acuerdo con el calendario oficial, el ciclo escolar comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027, contemplando un total de 185 días efectivos de clases. Además, la SEP estableció 18 días de suspensión de actividades y dos periodos vacacionales: el primero será del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que el segundo abarcará del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Es oficial: la Secretaría de Educación anunció el calendario completo de feriados y fines de semana largos para preescolar, primaria y secundaria Gobierno de México

Conoce el cronograma oficial de la SEP y prepárate para organizar los descansos en el próximo ciclo escolar.

¿Qué feriados tendrá el ciclo escolar 2026-2027?

A lo largo del próximo ciclo escolar, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de las siguientes suspensiones de clases:

Miércoles 16 de septiembre: Conmemoración de la Independencia de México.

Viernes 25 de septiembre: Primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Viernes 30 de octubre: Segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Viernes 13 de noviembre: Registro de calificaciones.

Lunes 16 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Viernes 27 de noviembre: Tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Miércoles 6 de enero: Día de Reyes.

Viernes 29 de enero: Cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Lunes 1 de febrero: Conmemoración de la Constitución Política de México.

Viernes 26 de febrero: Quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Viernes 5 de marzo: Registro de calificaciones.

Lunes 15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 30 de abril: Sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Miércoles 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla.

Viernes 28 de mayo: Séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Viernes 18 de junio: Registro de calificaciones.

Viernes 25 de junio: Octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Cabe señalar que, aunque este calendario fue establecido por la SEP a nivel nacional, las autoridades educativas de cada entidad federativa pueden realizar ajustes en caso de contingencias o situaciones extraordinarias que representen un riesgo para la comunidad escolar.

Desde el Gobierno recomiendan consultar de manera periódica los avisos emitidos por las secretarías de educación estatales para conocer cualquier modificación.